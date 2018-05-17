Михаил Бабич на открытии «Туриады – 2018»
Спортивно-туристский лагерь в Саратовской области собрал почти 700 участников из регионов ПФО. Кировскую область представляют 40 любителей спортивного туризма. Они уже выступили в командной спортивно-туристской эстафете и представили визитную карточку региона. Напомним, «Туриада» - совмещает спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Окружной проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича.
МИХАИЛ БАБИЧ, ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Мы начинали со спортивного туризма. За эти шесть лет, трудно сказать чего больше здесь: событийного туризма, познавательного туризма, спортивного туризма? Потому что ребята, когда им создали условия для проведения таких соревнований, я напомню это только финальная часть, которая проходит здесь, а так соревнования идут практически с сентября месяца по май, в каждом субъекте ПФО, в муниципальных образованиях 12 тысяч ребят приняли участие в отборочных соревнованиях для того чтобы 700 из них самых лучших оказались сегодня здесь. Когда были созданы эти условия, на эту базу уже наложились возможности и событийного и познавательного туризма, и краеведения, и многих других вещей».
В этом году участников «Туриады» ждут соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях и первенство ПФО по спортивному туризму и насыщенная культурно-познавательная программа.
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