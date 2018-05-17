Михаил Бабич на открытии «Туриады – 2018»

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Кировская делегация приняла участие в торжественном открытии «Туриады - 2018».Спортивно-туристский лагерь в Саратовской области собрал почти 700 участников из регионов ПФО. Кировскую область представляют 40 любителей спортивного туризма. Они уже выступили в командной спортивно-туристской эстафете и представили визитную карточку региона. Напомним, «Туриада» - совмещает спортивные соревнования, культурно-познавательную программу и творческие конкурсы. Окружной проект реализуется по инициативе полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича.В этом году участников «Туриады» ждут соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях и первенство ПФО по спортивному туризму и насыщенная культурно-познавательная программа.