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В Кирове подвели итоги первого этапа добровольческого проекта «Время добра». Каких успехов добились юные волонтеры?Первый этап проекта «Время добра» стартовал в Кирове в начале апреля этого года. Задачей организаторов было объединить детей, желающих посвятить своё свободное время добровольческой деятельности и организации, которые остро нуждаются в помощи волонтеров.Среди таких мероприятий уборка территории, сбор средств и одежды для больных детей, а также помощь пожилым людям. В первом этапе приняли участие 40 команд из разных образовательных учреждений. Большая часть добровольцев участвующих в проекте — дети. Чаще всего это школьники, которым интерес к волонтерству прививают учителя. Подопечные Ольги Семененко только за первый этап проекта сделали немало добрых дел.Организаций, которые заявились в проект, как нуждающиеся в помощи волонтеров на данный момент больше 30ти, но этот список постоянно пополняется. Так, помощь юных добровольцев регулярно требуется активистам-экологам, например, на мероприятиях по приему вторсырья.Участники и гости мероприятия также смогли посетить и фото-выставку под открытым небом, посвященную волонтерской деятельности в России и Кировской области в частности.