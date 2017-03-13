В Кирове подвели итоги первого этапа добровольческого проекта «Время добра»
Первый этап проекта «Время добра» стартовал в Кирове в начале апреля этого года. Задачей организаторов было объединить детей, желающих посвятить своё свободное время добровольческой деятельности и организации, которые остро нуждаются в помощи волонтеров.
ТАТЬЯНА ЖЕНОДАРОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ЮКОНА":
«Первое, что им необходимо было сделать, это заключить соглашения с работодателями, которые предлагали им работу. Именно ту работу, которую может осуществить волонтер. Они заключали соглашения и реализовывали. Три таких вот по вакансии дел. А еще плюс 3 по собственной инициативе. Таким образом, были различные дела. Были организации мероприятий разных».
Среди таких мероприятий уборка территории, сбор средств и одежды для больных детей, а также помощь пожилым людям. В первом этапе приняли участие 40 команд из разных образовательных учреждений. Большая часть добровольцев участвующих в проекте — дети. Чаще всего это школьники, которым интерес к волонтерству прививают учителя. Подопечные Ольги Семененко только за первый этап проекта сделали немало добрых дел.
ОЛЬГА СЕМЕНЕНКО, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ ШКОЛЫ №70 Г. КИРОВА:
«Мы работали в городском совете ветеранов, дважды. Наши ребята выступали 7 мая, готовили концерт ко дню победы. Также мы оказали адресную помощь благотворительному фонду «Поможем детям вместе». Были собраны вещи, предметы, школьные принадлежности для малообеспеченных семей».
Организаций, которые заявились в проект, как нуждающиеся в помощи волонтеров на данный момент больше 30ти, но этот список постоянно пополняется. Так, помощь юных добровольцев регулярно требуется активистам-экологам, например, на мероприятиях по приему вторсырья.
АННА ШАШИНА, ОРГАНИЗАТОР АКЦИИ "ВЯТКА БЕЗ МУСОРА":
«Мы, организаторы только, не справляемся. Например, в прошлом месяце, в апреле, мы приглашали к сотрудничеству ребят из времени добра. Мы заключили с ними соглашение, что они придут к нам на акцию и будут помогать как раз людям объясняя им что нужно делать и куда что класть».
Участники и гости мероприятия также смогли посетить и фото-выставку под открытым небом, посвященную волонтерской деятельности в России и Кировской области в частности.
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