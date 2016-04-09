В Сирию доставили икону, написанную вятским мастером.

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Два года назад уроженец Кирово-Чепецка, студент Иконописной школы Московской Духовной Академии Константин Шатков разработал социальный проект «Икона Дамасских Святых в Сирию».

В ноябре 2017 года, написанная Константином икона была представлена, как дипломная работа. Защита прошла успешно, икона получила много положительных отзывов, как студентов, так и преподавателей.

Епископ Верейский Евгений - ректор Московской Духовной Академии, вопрос о передаче иконы в Сирию распорядился адресовать патриарху Кириллу. И недавно написанная в Иконописной школе при Московской Духовной Академии икона Дамасских святых была доставлена в Сирию.

Икона была доставлена в Дамаск Российской ветеранской организацией «Боевое братство».

Представитель Патриарха Московского и всея Руси при Патриархе Великой Антиохии и всего Востока игумен Арсений (Соколов), по поручению председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополита Волоколамского Илариона передал образ викарию Блаженнейшего Патриарха Антиохийского Иоанна X епископу Дарайскому Муссе.

В ближайшее время икону перевезут в восстанавливаемый после освобождения от террористов монастырь равноапостольной Феклы, расположенный в пригороде сирийской столицы городе Маалюля.

Тем временем выпускник иконописной школы Московской Духовной Академии Константин Шатков вернулся в Кирово-Чепецк, где вместе с членом Союза художников России, членом Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО Валерием Верстаковым расписывает Всехсвятский собор.

по информации Вятской епархии