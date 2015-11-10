Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"
- Уважаемые знатоки, перед вами визитка Ани Покровской. Через минуту назовите ее профессию.
Как и в популярной телевизионной игре "Что? Где? Когда?" ответ на вопрос должен быть готов всего через одну минуту. В течение двух туров участников ждут тридцать заданий на самые разные темы. Команда "Сириус" из детского дома-школы села Великорецкое были победителями регионального этапа игры "Ума палата" в прошлом году. Это дало им путевку в Йошкар-Олу - представлять Кировскую область среди соперников из Приволжского Федерального округа.
АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВСКИХ, КАПИТАН КОМАНДЫ "СИРИУС", С. ВЕЛИКОРЕЦКОЕ:
ЕЛЕНА ПРОЗОРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы всегда говорим о том, что наши дети должны быть социализированы. С этой целью они приглашаются на выставки, концерты, игры. То есть наши дети не забыты никогда».
Победители регионального этапа представят наш регион на окружном финале, который пройдет 13, 14 сентября в Саранске республики Мордовия.
Добавим, что в итоге в финале игры «Ума палата» Кировскую область представит команда школы-интерната Сосновки.
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