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Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"

Сегодня, 11:59 | Просмотров: 95 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата". Так называется интеллектуальная игра, по правилам напоминающая "Что? Где? Когда?". Уровень подготовки участников оценила Анастасия Кетько.

- Уважаемые знатоки, перед вами визитка Ани Покровской. Через минуту назовите ее профессию.

Как и в популярной телевизионной игре "Что? Где? Когда?" ответ на вопрос должен быть готов всего через одну минуту. В течение двух туров участников ждут тридцать заданий на самые разные темы. Команда "Сириус" из детского дома-школы села Великорецкое были победителями регионального этапа игры "Ума палата" в прошлом году. Это дало им путевку в Йошкар-Олу - представлять Кировскую область среди соперников из Приволжского Федерального округа.

Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"АЛЕКСАНДР КРЯЖЕВСКИХ, КАПИТАН КОМАНДЫ "СИРИУС", С. ВЕЛИКОРЕЦКОЕ:
«Там мы тоже победили. Нам дали кубок в школу и такой вот - переходящий. Он каждый год переходит в руки другой команды. Определенно не хватает знаний школьной программы. Здесь много сложных вопросов, поэтому нужно быть развитым во всех направлениях».
 
 
Игра "Ума палата" проводится в рамках проекта ПФО "Вернуть детство" по инициативе Михаила Бабича, который направлен на поддержку детских домов и детей, оставшихся без попечения родителей. Участники - команды семи организаций для детей-сирот из Сосновки, Тужи, Кирова, Белой Холуницы, Уржума и не только.

Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"ЕЛЕНА ПРОЗОРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы всегда говорим о том, что наши дети должны быть социализированы. С этой целью они приглашаются на выставки, концерты, игры. То есть наши дети не забыты никогда».

Победители регионального этапа представят наш регион на окружном финале, который пройдет 13, 14 сентября в Саранске республики Мордовия.
Добавим, что в итоге в финале игры «Ума палата» Кировскую область представит команда школы-интерната Сосновки.


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