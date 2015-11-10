Воспитанников школ-интернатов со всей области собрала "Ума палата"

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«Там мы тоже победили. Нам дали кубок в школу и такой вот - переходящий. Он каждый год переходит в руки другой команды. Определенно не хватает знаний школьной программы. Здесь много сложных вопросов, поэтому нужно быть развитым во всех направлениях».

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