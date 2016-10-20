Дуэт вожатых служебных собак из Кирова взял "золото" на соревнованиях в Санкт-Петербурге

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С победой из Санкт-Петербурга вернулся дуэт вожатых служебных собак. Кировчане привезли "золото".А - следовая работа, Б - послушание и С - защитная служба - главные составляющие троеборья. Это не выставка, где важен экстерьер - соревнования, на которых, прежде всего, ценны умения служебной собаки.58 сильнейших спортсменов-кинологов различных силовых структур, охранных ведомств и центров кинологической подготовки от Калининграда до Владивостока - кировские вожатые вновь доказали, что они в числе лучших.Эти собаки исполнительны и демонстрируют чудеса послушания. Со своей Люкой Наталья Волкомурова показала на Чемпионате России 3-й результат в личном зачете. Сергей Усков стал абсолютным чемпионом.По словам специалистов, испортить собаку легко. Научить и исправить очень сложно, поэтому в этом спорте со служебной собакой мало быть просто партнерами - важно быть друзьями.