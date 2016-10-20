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Дуэт вожатых служебных собак из Кирова взял "золото" на соревнованиях в Санкт-Петербурге

Сегодня, 11:55 | Просмотров: 106 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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С победой из Санкт-Петербурга вернулся дуэт вожатых служебных собак. Кировчане привезли "золото".

А - следовая работа, Б - послушание и С - защитная служба - главные составляющие троеборья. Это не выставка, где важен экстерьер - соревнования, на которых, прежде всего, ценны умения служебной собаки.

Дуэт вожатых служебных собак из Кирова взял "золото" на соревнованиях в Санкт-ПетербургеНАТАЛЬЯ ВОЛКОМУРОВА, ВОЖАТАЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК КИРОВСКОГО ОТРЯДА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ НА ГЖД:
«Смотрится каждая мелочь, тонкость. Смотрится и оценивается состояние собаки, скорость выполнения каждого упражнения, четкость. А также защитная работа, где собака должна сделать обыск местности и большая схема прохождения защитной работы, где она показывает побег, задержание, держит удары, делает конвой, лобовую атаку. Это достаточно сложный норматив».

58 сильнейших спортсменов-кинологов различных силовых структур, охранных ведомств и центров кинологической подготовки от Калининграда до Владивостока - кировские вожатые вновь доказали, что они в числе лучших.

Дуэт вожатых служебных собак из Кирова взял "золото" на соревнованиях в Санкт-ПетербургеАЛЕКСЕЙ СОКОЛОВ, ТРЕНЕР СЛУЖЕБНЫХ СОБАК:
«Для собаки вся эта работа и существование с Натальей - это её жизнь, она так живет. Для нее это самое наилучшее общение со своим владельцем-проводником, она получает от этого громадное удовольствие, и именно этот симбиоз и порождает те высокие результаты, которые они вместе выдают».

Эти собаки исполнительны и демонстрируют чудеса послушания. Со своей Люкой Наталья Волкомурова показала на Чемпионате России 3-й результат в личном зачете. Сергей Усков стал абсолютным чемпионом.

НАТАЛЬЯ ВОЛКОМУРОВА, ВОЖАТАЯ СЛУЖЕБНЫХ СОБАК КИРОВСКОГО ОТРЯДА ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ НА ГЖД:
«Это огромный труд. Все время пока мы готовились к России, и выступали в Словении с собаками, мы работали по 3 раздела в день - это очень много. У нас не было отдыха, потому что просто не было времени на отдых».

По словам специалистов, испортить собаку легко. Научить и исправить очень сложно, поэтому в этом спорте со служебной собакой мало быть просто партнерами - важно быть друзьями.


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