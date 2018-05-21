Кировская команда успешно выступила на «Туриаде - 2018»

Поделиться новостью:

- Количество мастеров спорта, кандидатов в мастера спорта и спортсменов, разрядников выросло за период реализации проекта более чем в 3 раза, на четверть увеличилось количество категорийных турпоходов, на треть - число их участников. Пришли к нам и большие всероссийские успехи. Спортивные результаты, показанные спортсменами-туристами из Приволжья на уровне чемпионатов России в текущем сезоне, - лучшие за всю историю. Наши приволжские спортсмены стали сильнейшими в командном зачете на Чемпионатах России по спортивному туризму на дистанциях пешеходных, лыжных и водных. Это яркий показатель высокого уровня, на который вышел спортивный туризм в нашем округе.





В этом году на «Туриаду» съехались почти 700 участников из всех регионов ПФО. Кировскую область представили 40 любителей спортивного туризма в возрасте от 16 лет до 21 года. Кировчане смогли занять призовые места в командном зачете соревнований на дистанции на средствах передвижения (вело) и в окружном конкурсе походов с обучающимися.

­- В этом году ребятам удалось улучшить свой результат и подняться с девятого места на шестое. Учитывая то, что соперники из других регионов были очень сильными, я считаю, что для кировской делегации это определенное достижение, - отметила руководитель команды Светлана Князева.





В первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму призовые места распределились следующим образом: 3 место - команда Республики Марий Эл, 2 место - сборная Пермского края, 1 место - команда Республики Татарстан.



Победители и призеры «Туриады - 2018» примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

Напомним, в рамках программы лагеря состоялось первенство Приволжского федерального округа по спортивному туризму. Соревнования включены в Единый календарный план международных, всероссийских и межрегиональных спортивных мероприятий на 2018 год. Соревнования проходили в основных дисциплинах: велосипедные (индивидуальное и командное первенство), водные (каяк-слалом, катамаран-слалом и командная гонка) и пешеходные дистанции. Кроме этого, 27 спортсменов в ходе «Туриады» выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта.В первенстве Приволжского федерального округа по спортивному туризму призовые места распределились следующим образом: 3 место - команда Республики Марий Эл, 2 место - сборная Пермского края, 1 место - команда Республики Татарстан.Победители и призеры «Туриады - 2018» примут участие в крупнейших Всероссийских соревнованиях по спортивному туризму.

Кировчанам удалось улучшить прошлогодний результат и подняться в турнирной таблице с 9 на 6 место.В церемонии закрытия спортивно - туристического лагеря ПФО принял участие заместитель полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин. Он отметил достижения, которых удалось добиться за время проведения «Туриады»: