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Новости / Общество

Итоги «Туриады - 2018»

Сегодня, 15:10 | Просмотров: 87 | Автор: Ольга Чуракова | Версия для печати
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Кировская команда успешно выступила на «Туриаде - 2018» и улучшила прошлогодний результат, поднявшись в турнирной таблице с 9 на 6 место.

Спортивно-туристский лагерь в Саратовской области собрал почти 700 участников из регионов ПФО. Кировчане смогли занять призовые места в командном зачете соревнований на велосипедной дистанции и в окружном конкурсе походов. Что касается в целом первенства ПФО по спортивному туризму, то победителем стала команда из Татарстана, на 2-ом месте - сборная Пермского края, третьем - Марий Эл. Победители и призеры «Туриады» примут участие во Всероссийских соревнованиях. Напомним, что окружной проект «Туриада» реализуется по инициативе полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича. На церемонии закрытия лагеря заместитель полпреда Игорь Паньшин отметил, что в этом сезоне результаты, показанные на уровне России спортсменами-туристами из Приволжья - лучшие за историю. И это яркий показатель высокого уровня, на который вышел спортивный туризм в нашем округе.


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