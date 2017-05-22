В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков

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В Кирове школьников приобщили к добру. В центре развития творчества детей и юношества прошел традиционный фестиваль разноцветных галстуков. В этом году главной темой встречи стало волонтерское движение.Мероприятие проводится для школьников и студентов ежегодно в канун дня пионерии. В год волонтера, над главной темой встречи организаторы долго не раздумывали. В мероприятии приняли участие несколько общественных организаций. Главная задача активистов и добровольцев заключалась в том, чтобы зажечь добром детские сердца.Активисты общественных организаций представили на демонстрационных площадках самые разнообразные направления добровольческой деятельности. Кто-то помогает медикам в уходе за больными, кто-то пожилым людям, третьи организации увлечены защитой окружающей среды.Каждая общественная организация представила на мероприятии свой стенд. Дети могли подойти, взять сопроводительную информацию и задать любые вопросы волонтерам лично.