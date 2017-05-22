В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков
Мероприятие проводится для школьников и студентов ежегодно в канун дня пионерии. В год волонтера, над главной темой встречи организаторы долго не раздумывали. В мероприятии приняли участие несколько общественных организаций. Главная задача активистов и добровольцев заключалась в том, чтобы зажечь добром детские сердца.
АЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА Г. КИРОВА:
«Мы здесь собираем сегодня школьников города для того, чтобы они посмотрели на общественные организации, поняли как это круто — заниматься добровольческой деятельностью. Как это замечательно — делать добро другим людям. Взяли пример с общественных организаций. Ну и сами стали делать добрые дела».
Активисты общественных организаций представили на демонстрационных площадках самые разнообразные направления добровольческой деятельности. Кто-то помогает медикам в уходе за больными, кто-то пожилым людям, третьи организации увлечены защитой окружающей среды.
ЕКАТЕРИНА ХАРЮШИНА, ВОЛОНТЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮКОНА:
«Проводим несколько акций в год. Благотворительные акции. Ходим к бабушкам, к дедушкам. Делаем открытки им на 23е февраля, на 8е марта. Делаем акцию письмо маме, где дети пишут на открытках свои пожелания маме и почтой их отправляют мамам».
ЕКАТЕРИНА КАЛИНИНА, ВОЛОНТЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВА:
«Пропаганда здорового образа жизни. Это профилактика негативных явлений. Один из наших проектов, есть такой…, ну он даже не наш, это международный проект, а наша организация является носителем этого проекта в нашем регионе. Так посчастливилось. То есть мы в интерактивной форме рассказываем ребятам как себя защитить и что нужно сделать, чтобы сохранять свое здоровье».
Каждая общественная организация представила на мероприятии свой стенд. Дети могли подойти, взять сопроводительную информацию и задать любые вопросы волонтерам лично.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.05.2018