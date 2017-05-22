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Новости / Общество

В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 88 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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В Кирове школьников приобщили к добру. В центре развития творчества детей и юношества прошел традиционный фестиваль разноцветных галстуков. В этом году главной темой встречи стало волонтерское движение.

Мероприятие проводится для школьников и студентов ежегодно в канун дня пионерии. В год волонтера, над главной темой встречи организаторы долго не раздумывали. В мероприятии приняли участие несколько общественных организаций. Главная задача активистов и добровольцев заключалась в том, чтобы зажечь добром детские сердца.

В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков АЛЕКСАНДРА ПЛОСКОНОСОВА, ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА Г. КИРОВА:
«Мы здесь собираем сегодня школьников города для того, чтобы они посмотрели на общественные организации, поняли как это круто — заниматься добровольческой деятельностью. Как это замечательно — делать добро другим людям. Взяли пример с общественных организаций. Ну и сами стали делать добрые дела».

Активисты общественных организаций представили на демонстрационных площадках самые разнообразные направления добровольческой деятельности. Кто-то помогает медикам в уходе за больными, кто-то пожилым людям, третьи организации увлечены защитой окружающей среды.

В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков ЕКАТЕРИНА ХАРЮШИНА, ВОЛОНТЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЮКОНА:
«Проводим несколько акций в год. Благотворительные акции. Ходим к бабушкам, к дедушкам. Делаем открытки им на 23е февраля, на 8е марта. Делаем акцию письмо маме, где дети пишут на открытках свои пожелания маме и почтой их отправляют мамам».


В Кирове прошел фестиваль разноцветных галстуков ЕКАТЕРИНА КАЛИНИНА, ВОЛОНТЕР ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВА:
«Пропаганда здорового образа жизни. Это профилактика негативных явлений. Один из наших проектов, есть такой…, ну он даже не наш, это международный проект, а наша организация является носителем этого проекта в нашем регионе. Так посчастливилось. То есть мы в интерактивной форме рассказываем ребятам как себя защитить и что нужно сделать, чтобы сохранять свое здоровье».
 
Каждая общественная организация представила на мероприятии свой стенд. Дети могли подойти, взять сопроводительную информацию и задать любые вопросы волонтерам лично.


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