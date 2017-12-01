Волонтерами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина

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Волонтерские объединения активно продолжают экологические мероприятия. Под эгидой министерства охраны окружающей среды сегодня добровольцами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина.Ежегодно министерство охраны окружающей среды Кировской области совместно с представителями федеральных природоохранных органов организуют серии субботников по расчистке водных объектов и береговых линий. Проекты под названием Вода России и Чистая весна.Организовано это мероприятие не только министерством, но городской администрацией, которая организовала и своевременный вывоз собранного мусора. Волонтеры уносят мешки в специально установленные контейнеры, которые сегодня же будут вывезены с жилой территории.К слову, некоторые местные жители вышли поблагодарить волонтеров, однако подключиться к уборке все же отказались.