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Новости / Общество

Волонтерами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 94 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Волонтерские объединения активно продолжают экологические мероприятия. Под эгидой министерства охраны окружающей среды сегодня добровольцами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина.

Ежегодно министерство охраны окружающей среды Кировской области совместно с представителями федеральных природоохранных органов организуют серии субботников по расчистке водных объектов и береговых линий. Проекты под названием Вода России и Чистая весна.

Волонтерами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Достаточно высокое антропогенное воздействие оказывается на реку в данном месте. Она, будем говорить откровенно, захламлена. К сожалению, не все жители города Кирова относятся ответственно к мероприятиям по охране природы. Поэтому добровольцы, своими силами, выходят на такие вот стихийные мероприятия. Иногда организованные мероприятия вот как в нашем случае».

Организовано это мероприятие не только министерством, но городской администрацией, которая организовала и своевременный вывоз собранного мусора. Волонтеры уносят мешки в специально установленные контейнеры, которые сегодня же будут вывезены с жилой территории.

Волонтерами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина ЕКАТЕРИНА БАТУХТИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ:
«Лично мне нравится это место. Я живу здесь недалеко. Мне нравятся реки. Я люблю отдыхать рядом с реками, но, к сожалению, у нас очень мало красивых мест, где можно так вот с удовольствием погулять. Я очень рада этой инициативе, что есть возможность сделать участок города Кирова лучше. И мне кажется, что если мы приберем здесь берег, то, соответственно, здесь люди будут меньше мусорить».

К слову, некоторые местные жители вышли поблагодарить волонтеров, однако подключиться к уборке все же отказались.


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