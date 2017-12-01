Волонтерами была очищена набережная Хлыновки в районе ул. Ленина
Ежегодно министерство охраны окружающей среды Кировской области совместно с представителями федеральных природоохранных органов организуют серии субботников по расчистке водных объектов и береговых линий. Проекты под названием Вода России и Чистая весна.
ТИМУР АБАШЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Достаточно высокое антропогенное воздействие оказывается на реку в данном месте. Она, будем говорить откровенно, захламлена. К сожалению, не все жители города Кирова относятся ответственно к мероприятиям по охране природы. Поэтому добровольцы, своими силами, выходят на такие вот стихийные мероприятия. Иногда организованные мероприятия вот как в нашем случае».
Организовано это мероприятие не только министерством, но городской администрацией, которая организовала и своевременный вывоз собранного мусора. Волонтеры уносят мешки в специально установленные контейнеры, которые сегодня же будут вывезены с жилой территории.
ЕКАТЕРИНА БАТУХТИНА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОРПУСА ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ:
«Лично мне нравится это место. Я живу здесь недалеко. Мне нравятся реки. Я люблю отдыхать рядом с реками, но, к сожалению, у нас очень мало красивых мест, где можно так вот с удовольствием погулять. Я очень рада этой инициативе, что есть возможность сделать участок города Кирова лучше. И мне кажется, что если мы приберем здесь берег, то, соответственно, здесь люди будут меньше мусорить».
К слову, некоторые местные жители вышли поблагодарить волонтеров, однако подключиться к уборке все же отказались.
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