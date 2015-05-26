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Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"

Сегодня, 17:56 | Просмотров: 77 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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У филармонии прошла традиционная ярмарка "Созвездие ремесел". Студенты и школьники со всей области привезли в Киров плоды своего труда.

В любом ремесле есть место творчеству. Студентка техникума Екатерина Зонова получает профессию "сборщик обуви". Сегодня девушка показывает мастер-класс. Как превратить куски кожи в цветок или декоративный брелок.

Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"ЕКАТЕРИНА ЗОНОВА, СТУДЕНТКА:
«Это можно использовать как брелок. Можно повесить, как ключницу, сюда, допустим, ключи положить. Вот их можно использовать, как платье, ну брошку на платье. Вот сюда делается булавка. Приколоть. Очень даже красиво».
 
 
А вот это мужской мастер-класс. Студент из Советска - Денис Курбатов, показывает, как собрать речную скамейку. Она пригодиться на рыбалке и просто на отдыхе.

Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"ДЕНИС КУРБАТОВ, СТУДЕНТ:
«Собирается эта сторона из двух ножек, потом ставится вот эта рейка».

Ярмарка "созвездие ремесел" проходит уже в 20й раз. Здесь представлены различные товары, сделанные руками студентов и школьников. Сладости, изделия из дерева и кожи. Школьники из Кильмези привезли плетеные изделия. У ребят из межшкольного комбината большой опыт. Они делали несколько сотен лаптей для фильма "Матильда" Алексея учителя. На ярмарку они привезли корзинки, лапти и другое.

Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"МАГСУМ ГАБДУЛХАКОВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА П. КИЛЬМЕЗЬ:
«Работа с лыком и с мочалом. Мы в основном работаем с таким природным материалом. Еще с соломой мы работаем. Делаем различные куклы».

В этом году в ярмарке участвуют более сорока образовательных организаций. Студенты и школьники не только привезли свои товары и провели мастер-классы. Они организовали большой концерт. Здесь выступали творческие коллективы учебных заведений.


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