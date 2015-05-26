Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"
В любом ремесле есть место творчеству. Студентка техникума Екатерина Зонова получает профессию "сборщик обуви". Сегодня девушка показывает мастер-класс. Как превратить куски кожи в цветок или декоративный брелок.
ЕКАТЕРИНА ЗОНОВА, СТУДЕНТКА:
ДЕНИС КУРБАТОВ, СТУДЕНТ:
«Собирается эта сторона из двух ножек, потом ставится вот эта рейка».
Ярмарка "созвездие ремесел" проходит уже в 20й раз. Здесь представлены различные товары, сделанные руками студентов и школьников. Сладости, изделия из дерева и кожи. Школьники из Кильмези привезли плетеные изделия. У ребят из межшкольного комбината большой опыт. Они делали несколько сотен лаптей для фильма "Матильда" Алексея учителя. На ярмарку они привезли корзинки, лапти и другое.
МАГСУМ ГАБДУЛХАКОВ, ПЕДАГОГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕЖШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КОМБИНАТА П. КИЛЬМЕЗЬ:
«Работа с лыком и с мочалом. Мы в основном работаем с таким природным материалом. Еще с соломой мы работаем. Делаем различные куклы».
В этом году в ярмарке участвуют более сорока образовательных организаций. Студенты и школьники не только привезли свои товары и провели мастер-классы. Они организовали большой концерт. Здесь выступали творческие коллективы учебных заведений.
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