Юные мастера представили свои работы на "Созвездии ремесел"

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«Это можно использовать как брелок. Можно повесить, как ключницу, сюда, допустим, ключи положить. Вот их можно использовать, как платье, ну брошку на платье. Вот сюда делается булавка. Приколоть. Очень даже красиво».

У филармонии прошла традиционная ярмарка "Созвездие ремесел". Студенты и школьники со всей области привезли в Киров плоды своего труда.В любом ремесле есть место творчеству. Студентка техникума Екатерина Зонова получает профессию "сборщик обуви". Сегодня девушка показывает мастер-класс. Как превратить куски кожи в цветок или декоративный брелок.А вот это мужской мастер-класс. Студент из Советска - Денис Курбатов, показывает, как собрать речную скамейку. Она пригодиться на рыбалке и просто на отдыхе.Ярмарка "созвездие ремесел" проходит уже в 20й раз. Здесь представлены различные товары, сделанные руками студентов и школьников. Сладости, изделия из дерева и кожи. Школьники из Кильмези привезли плетеные изделия. У ребят из межшкольного комбината большой опыт. Они делали несколько сотен лаптей для фильма "Матильда" Алексея учителя. На ярмарку они привезли корзинки, лапти и другое.В этом году в ярмарке участвуют более сорока образовательных организаций. Студенты и школьники не только привезли свои товары и провели мастер-классы. Они организовали большой концерт. Здесь выступали творческие коллективы учебных заведений.