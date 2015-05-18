В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновенная
Во всех регионах страны в этот день проходят мероприятия по высадке деревьев. В Кирове местом для появления новых саженцев была выбрана "Тропа здоровья" в Порошино. Своё начало акция берет с 2011 года, который был признан Международным годом леса.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Она такая, действительно, очень добрая и важная для нас, поскольку мы регион лесной, это одно из главных наших богатств. И так сегодня совпало, что мы подписали соглашение с Оборонлесом, подписали соглашение с компанией, которая занимается дистанционным зондированием земли, и вот, я думаю, что мы сегодня внесем небольшой, действительно, небольшой по масштабам области, вклад».
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этот участок, где мы сегодня находимся - здесь наиболее сильный был ураган. И за столь короткий промежуток времени выполнены необходимые мероприятия».
В мероприятии приняли участие представители руководства области и города, законодатели и простые волонтеры.
ОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:
«Ну я считаю, что это настоящий праздник, потому что очень много даже слухов и сплетен ходило после той трагедии, на которой природа здесь снесла огромное количество деревьев. Люди говорили: "Вот, здесь кому-то расчистят под новые дачи". Но, тем не менее, очень четко определили с Игорем Владимировичем Васильевым - здесь должен быть лес. Лес Порошинский - это наши легкие, легкие нашего города. И сегодня вот мы восстанавливаем его, высаживаем более 2 тысяч саженцев, которые, действительно, будут нас радовать, всех жителей нашей Вятки».
Цель мероприятия - поддержать природные ресурсы и, в частности, состояние лесов нашей страны.
ЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Проведение таких акций - это, в первую очередь, забота о будущем, это сохранение наших природных богатств, это экологическая безопасность для жителей города и области».
Работы по высадке леса будут продолжены.
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