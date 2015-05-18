Поделиться новостью:

Обещали - посадили. Во "Всероссийский день посадки леса" в Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновенная с использованием меча Колесова.Во всех регионах страны в этот день проходят мероприятия по высадке деревьев. В Кирове местом для появления новых саженцев была выбрана "Тропа здоровья" в Порошино. Своё начало акция берет с 2011 года, который был признан Международным годом леса.В мероприятии приняли участие представители руководства области и города, законодатели и простые волонтеры.Цель мероприятия - поддержать природные ресурсы и, в частности, состояние лесов нашей страны.Работы по высадке леса будут продолжены.