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В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновенная

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 28 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Обещали - посадили. Во "Всероссийский день посадки леса" в Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновенная с использованием меча Колесова.

Во всех регионах страны в этот день проходят мероприятия по высадке деревьев. В Кирове местом для появления новых саженцев была выбрана "Тропа здоровья" в Порошино. Своё начало акция берет с 2011 года, который был признан Международным годом леса.

В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновеннаяИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Она такая, действительно, очень добрая и важная для нас, поскольку мы регион лесной, это одно из главных наших богатств. И так сегодня совпало, что мы подписали соглашение с Оборонлесом, подписали соглашение с компанией, которая занимается дистанционным зондированием земли, и вот, я думаю, что мы сегодня внесем небольшой, действительно, небольшой по масштабам области, вклад».

В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновеннаяМАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот этот участок, где мы сегодня находимся - здесь наиболее сильный был ураган. И за столь короткий промежуток времени выполнены необходимые мероприятия».

В мероприятии приняли участие представители руководства области и города, законодатели и простые волонтеры.

В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновеннаяОЛЕГ ВАЛЕНЧУК, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:
«Ну я считаю, что это настоящий праздник, потому что очень много даже слухов и сплетен ходило после той трагедии, на которой природа здесь снесла огромное количество деревьев. Люди говорили: "Вот, здесь кому-то расчистят под новые дачи". Но, тем не менее, очень четко определили с Игорем Владимировичем Васильевым - здесь должен быть лес. Лес Порошинский - это наши легкие, легкие нашего города. И сегодня вот мы восстанавливаем его, высаживаем более 2 тысяч саженцев, которые, действительно, будут нас радовать, всех жителей нашей Вятки».
 
Цель мероприятия - поддержать природные ресурсы и, в частности, состояние лесов нашей страны.

В Порошино прошла высадка лесных культур породы сосна обыкновеннаяЕЛЕНА КОВАЛЕВА, ГЛАВА ГОРОДА КИРОВА:
«Проведение таких акций - это, в первую очередь, забота о будущем, это сохранение наших природных богатств, это экологическая безопасность для жителей города и области».

Работы по высадке леса будут продолжены.


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