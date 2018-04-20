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В Кирове стартовал туристический сезон

Сегодня, 20:47 | Просмотров: 31 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове стартовал туристический сезон. У жителей города теперь есть немало возможностей провести свой отдых активно и поддержать здоровый образ жизни.

И спорт и экскурсия. В Кирове решили совместить интеллектуальный и активный отдых. В минувшую субботу в городе стартовал туристический сезон. В рамках проекта «Город Киров всегда рад гостям», организатором которого является администрация города Кирова, в течение туристического сезона запланированы разнообразные экскурсионные программы - на автобусе, велосипеде и пешком. Экскурсии рассчитаны на людей разного возраста: детей, школьников, молодежь, старшее поколение. Велопрогулка по вятским достопримечательностям стартовала от вечного огня. Здесь участникам экскурсии рассказали про сам монумент. Кроме того, слушатели узнали, как была основана Вятка.

- Когда-то, в 14-м веке именно здесь были поставлены первые дома русских поселенцев - основателей города.

Экскурсию проводят волонтеры детско-юношеского центра имени Александра Невского. Больше месяца они готовились к экскурсии.

В Кирове стартовал туристический сезонКСЕНИЯ КАРГОПОЛЬЦЕВА, ВОЛОНТЕР МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО ГОРОДА КИРОВА:
«Я считаю, что это будет полезно для саморазвития. Благодаря этой информации я узнала много полезного для себя».

Первая велоэкскурсия прошла по набережной. Сначала она отправилась к ротонде в Александровском саду, затем прибыла к Федоровской церкви.

В Кирове стартовал туристический сезонЕЛЕНА ВЕСЕЛКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА МБОУ ДО ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО ГОРОДА КИРОВА:
«Мы за здоровый образ жизни. Это, во-первых. Во вторых, за семейный, культурно-образовательный отдых. В третьих - хороший день, воскресенье, суббота - это выходные, где можно и на природе и в городе, в том числе, и мы такие места отдыха тоже будем предлагать».

Велосипедисты надеются, что подобный формат экскурсий приживется, и в будущем появятся новые маршруты.

В Кирове стартовал туристический сезонАРТЕМ ДРАЧКОВ:
«В Европе очень многие люди занимаются велотуризмом, и это перенимается нашей страной. В больших городах велоэкскурсии очень тиражируются. Я считаю, что Киров не будет отставать, и мы тоже присоединимся к мировому движению велоспорта и велотуризма».

Еще одна экскурсия стартовала от кукольного театра. Кировчан знакомят с дымковскими мастерицами, а также с объектами, которые связаны с этим ремеслом.

- Дорогие мои друзья, я приглашаю отправиться в путешествие по дымковской вятке. Пойдемте, пожалуйста, пройдем за мной в автобус.

Автобусная экскурсия "Дымковская Вятка" рассчитана на полтора часа. Участники должны посетить десять мест, которые находятся в разных частях города. Во время движения слушателям рассказывают интересные факты из истории ремесла и города.

В Кирове стартовал туристический сезонЕЛЕНА КАНТОР:
«Несмотря на то, что я коренная кировчанка, живу здесь всю жизнь, я город очень плохо знаю. Конечно бы, хотелось бы узнать, тем более сейчас пенсионный возраст. Время побольше стало, Хотелось бы узнать о городе побольше».

Елена Кантор - потомок дымковской мастерицы. На своем приусадебном участке она часто находит глиняные изделия, сделанные руками ее предков. Сегодня она не только слушатель экскурсии, но и сама рассказала и показала экскурсоводу немало интересного.

ЕЛЕНА КАНТОР:
«Вот это барашек с рожками - это свистулька.
-Сколько лет примерно?
- В земле это лежало около ста лет».

Экскурсия "Дымковская Вятка" организована при поддержке администрации Кирова. В будущем появятся новые маршруты, говорят организаторы.


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