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В Кирове стартовал туристический сезон. У жителей города теперь есть немало возможностей провести свой отдых активно и поддержать здоровый образ жизни.И спорт и экскурсия. В Кирове решили совместить интеллектуальный и активный отдых. В минувшую субботу в городе стартовал туристический сезон. В рамках проекта «Город Киров всегда рад гостям», организатором которого является администрация города Кирова, в течение туристического сезона запланированы разнообразные экскурсионные программы - на автобусе, велосипеде и пешком. Экскурсии рассчитаны на людей разного возраста: детей, школьников, молодежь, старшее поколение. Велопрогулка по вятским достопримечательностям стартовала от вечного огня. Здесь участникам экскурсии рассказали про сам монумент. Кроме того, слушатели узнали, как была основана Вятка.Экскурсию проводят волонтеры детско-юношеского центра имени Александра Невского. Больше месяца они готовились к экскурсии.Первая велоэкскурсия прошла по набережной. Сначала она отправилась к ротонде в Александровском саду, затем прибыла к Федоровской церкви.Велосипедисты надеются, что подобный формат экскурсий приживется, и в будущем появятся новые маршруты.Еще одна экскурсия стартовала от кукольного театра. Кировчан знакомят с дымковскими мастерицами, а также с объектами, которые связаны с этим ремеслом.Автобусная экскурсия "Дымковская Вятка" рассчитана на полтора часа. Участники должны посетить десять мест, которые находятся в разных частях города. Во время движения слушателям рассказывают интересные факты из истории ремесла и города.Елена Кантор - потомок дымковской мастерицы. На своем приусадебном участке она часто находит глиняные изделия, сделанные руками ее предков. Сегодня она не только слушатель экскурсии, но и сама рассказала и показала экскурсоводу немало интересного.Экскурсия "Дымковская Вятка" организована при поддержке администрации Кирова. В будущем появятся новые маршруты, говорят организаторы.