Студенческие отряды Кировской области открыли Третий трудовой семестр

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Студенческие отряды Кировской области торжественно открыли Третий трудовой семестр. Как вручали долгожданные путевки на целину, и какая работа ждет молодежь?Многие студенты, кроме учебы, впускают в свою жизнь насыщенные, порой нелегкие дни трудовой деятельности. И в этом мероприятии приняло участие более 900 бойцов и кандидатов студенческих отрядов области, которые готовы буквально через несколько недель отправиться на Целину-2018.Всего сформировалось 30 студенческих отрядов, среди которых: 8 отрядов проводников, 8 педагогических отрядов, 6 сервисных, 4 сельскохозяйственных, 3 строительных и 1 медицинский отряд.Отряды будут работать не только на территории нашей области, но и за её пределами - во Всероссийском детском центре "Орленок", курортах Крыма, во фруктовых садах Воронежской области, на автозаводе. А проводники традиционно будут работать на поездах дальнего следования.