Студенческие отряды Кировской области открыли Третий трудовой семестр
Многие студенты, кроме учебы, впускают в свою жизнь насыщенные, порой нелегкие дни трудовой деятельности. И в этом мероприятии приняло участие более 900 бойцов и кандидатов студенческих отрядов области, которые готовы буквально через несколько недель отправиться на Целину-2018.
КРИСТИНА МАЛЫХ, КОМАНДИР СЕРВИСНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ОТРЯДА "КАЙРОС":
«Студенты, которые трудоустраиваются на летний период времени, но помимо летнего трудоустройства, у нас в течение года очень много классных мероприятий на сплочение, чтобы летом нам было проще и легче работать в том коллективе, в котором нам комфортно, а это, ну как бы, очень сильно влияет на трудоспособность».
Всего сформировалось 30 студенческих отрядов, среди которых: 8 отрядов проводников, 8 педагогических отрядов, 6 сервисных, 4 сельскохозяйственных, 3 строительных и 1 медицинский отряд.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вы сделаете всё возможное для того, чтобы достойно представить и себя, и свой отряд, свой ВУЗ, свою область. Поэтому, друзья, желаю, чтобы целина прошла для вас максимально интересно, максимально плодотворно, чтоб вы смогли хорошо потрудиться, принести пользу нашей стране».
Отряды будут работать не только на территории нашей области, но и за её пределами - во Всероссийском детском центре "Орленок", курортах Крыма, во фруктовых садах Воронежской области, на автозаводе. А проводники традиционно будут работать на поездах дальнего следования.
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