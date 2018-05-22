В Кирове состоялся областной конкурс детского художественного творчества «Звезда детства»
Во дворце творчества мемориал собрались более ста воспитанников из девяти детских домов и школ-интернатов области. В конкурсе традиционно несколько номинаций среди которых «вокал», «танец», «оригинальный жанр» и «художественное слово». Воспитанники школы-интерната из Слободского подготовили для конкурса целую сказку.
АНТОН ШИШКИН, ВОСПИТАННИК ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА Г. СЛОБОДСКОЙ:
«Несмеяна... Она горюет из-за того, что природа.. птичек мало, все погибает. И царь дает указ одному мальчику-спальчику, чтобы тот ходил по лесу с совой и записывал все непорядки. Они ходят по лесу, записывают все непорядки и приходят. В итоге царь говорит, что непорядки уберем и чтобы все берегли природу и будем дальше ее беречь».
Проект приволжского федерального округа «вернуть детство» реализуется под личным контролем полномочного представителя Президента России в федеральном округе — Михаила Бабича. Конкурс направлен на социальную адаптацию детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и на развитие их творческих способностей.
ЕЛЕНА ПРОЗОРОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Как мы всегда говорим, одно из главных, что мы должны сделать — мы должны подготовить детей к их дальнейшей жизни. Они должны входить без страха в свою новую взрослую жизнь. Они должны уметь в ней жить и они должны себя показывать. Они должны нести все самое положительное, что в них есть».
Победители регионального конкурса в сентябре будут представлять Кировскую область уже на окружном уровне на фестивале «Звездный час» в Мордовии.
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