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В Кирове состоялся областной конкурс детского художественного творчества «Звезда детства». Ежегодное мероприятия организовано специально для воспитанников детских домов и школ-интернатов в рамках проекта ПФО «Вернуть детство».Во дворце творчества мемориал собрались более ста воспитанников из девяти детских домов и школ-интернатов области. В конкурсе традиционно несколько номинаций среди которых «вокал», «танец», «оригинальный жанр» и «художественное слово». Воспитанники школы-интерната из Слободского подготовили для конкурса целую сказку.Проект приволжского федерального округа «вернуть детство» реализуется под личным контролем полномочного представителя Президента России в федеральном округе — Михаила Бабича. Конкурс направлен на социальную адаптацию детей, попавших в сложную жизненную ситуацию, и на развитие их творческих способностей.Победители регионального конкурса в сентябре будут представлять Кировскую область уже на окружном уровне на фестивале «Звездный час» в Мордовии.