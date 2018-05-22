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Коллектив "Вятские ложкарята" выступил в знаменитом "Звездном городке"

Вчера, 20:00 | Просмотров: 111 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Кировские школьники побывали в гостях у космонавтов. Коллектив "Вятские ложкарята" выступил в знаменитом "Звездном городке".

Синхронность и задор, с которыми выступают вятские ложкарята, покорили "Звездный городок". Ребята подготовили полуторачасовую программу. Исполняли русские народные композиции и более современные.

МАША ПЛЕХОВА, УЧАСТНИЦА КОЛЛЕКТИВА "ВЯТСКИЕ ЛОЖКАРИ":
«Мы учили много произведений, например: "Во кузнице", "Два веселых гуся", "Во саду ли в огороде"».

Юные музыканты играют со страстью и задором. Неудивительно, что инструменты иногда ломаются. Порой, на репетиции приходят в негодность до пяти ложек. Ребята произвели большое впечатление на публику. "Звездный городок" рукоплескал "вятским ложкарятам".

Коллектив "Вятские ложкарята" выступил в знаменитом "Звездном городке"ОЛЬГА БУДАХИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОЛЛЕКТИВА "ВЯТСКИЕ ЛОЖКАРЯТА":
«Очень понравились дети, нам звонили вчера из Звездного городка, звонили из центра управления полетами, куда дети ходили на экскурсию. Восхищались нашими ребятами и приглашали в гости».

Приглашение в Центр подготовки космонавтов для вятских ложкарят оказалось неожиданностью. Ребята использовали поездку с пользой. Не только выступали, но и ходили по музеям.

Коллектив "Вятские ложкарята" выступил в знаменитом "Звездном городке"АНДРЕЙ БРЫЗГАЛОВ, УЧАСТНИК КОЛЛЕКТИВА "ВЯТСКИЕ ЛОЖКАРИ":
«Мы там ходили на экскурсии, выступали, смотрели корабли».

Поездка в "Звездный городок" - волнительный момент. Причем, не только для детей, но и для взрослых, которые их сопровождали.

ОЛЬГА ДОЛБИЛОВА, МАМА УЧАСТНИКА КОЛЛЕКТИВА "ВЯТСКИЕ ЛОЖКАРЯТА":
«Волнительный такой момент, потому что городок закрытый, туда пускают по определенным правилам, определенными критериями. Мы готовились к этому концерту».

Отметим, концерт в Центре подготовки космонавтов проходил в честь 50-летия присвоения ему имени Юрия Гагарина.


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