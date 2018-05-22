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Кировские школьники побывали в гостях у космонавтов. Коллектив "Вятские ложкарята" выступил в знаменитом "Звездном городке".Синхронность и задор, с которыми выступают вятские ложкарята, покорили "Звездный городок". Ребята подготовили полуторачасовую программу. Исполняли русские народные композиции и более современные.Юные музыканты играют со страстью и задором. Неудивительно, что инструменты иногда ломаются. Порой, на репетиции приходят в негодность до пяти ложек. Ребята произвели большое впечатление на публику. "Звездный городок" рукоплескал "вятским ложкарятам".Приглашение в Центр подготовки космонавтов для вятских ложкарят оказалось неожиданностью. Ребята использовали поездку с пользой. Не только выступали, но и ходили по музеям.Поездка в "Звездный городок" - волнительный момент. Причем, не только для детей, но и для взрослых, которые их сопровождали.Отметим, концерт в Центре подготовки космонавтов проходил в честь 50-летия присвоения ему имени Юрия Гагарина.