В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями
Танец неограниченных возможностей. Открытый бал «Времена года» – волнительное и ответственное мероприятие, которое уже второй год подряд дарит возможность особенной молодежи стать главными героями настоящей сказки.
ЕКАТЕРИНА МИТЯГИНА, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«Это мероприятие - это бал для молодежи с ограниченными возможностями здоровья мы проводим уже во второй раз, и с каждым годом это мероприятие становится все более популярным. Если можно говорить, что в том году у нас было где-то 50 участников, то в этом году мы говорим уже о 150 участниках и некоторые танцы, которые у нас есть - вальс, полонез, есть несколько танцев, которые разучивали сами ребята мы будем танцевать по 2-3 раза, потому что зал даже не может вместить такое количество участников».
Атмосфера настоящего праздника: улыбки, радость и неподдельный интерес девушек и молодых людей как будто меняют пространство вокруг – наполняют добром, светом и заставляют поверить в настоящее чудо.
ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Замечательное мероприятие. Особенно мы рады за наших воспитанников, воспитанников наших учреждений. Это и стационарные учреждения, то есть воспитанники домов-интернатов, что отрадно, что у нас из года в год больше становится ребяток, которые посещают клубы при комплексных центрах, то есть я смотря на них - их замечательные платья, прекрасное настроение и если ребята, которые проживают в наших учреждениях выезжают на всероссийские конкурсы, общаются со сверстниками, то ребятки, которые посещают клубы, мы тоже хотим, чтобы они как можно больше принимали участие в таких мероприятиях».
Отличительная черта бала - его инклюзивная направленность: танцы исполняются совместно с волонтёрами. Сегодня такие мероприятия набирают
особую популярность - здесь не рассуждают о каких-либо ограничениях, а СОЗДАЮТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ и просто показывают - в танце равны все.
АЛЕКСАНДР НОВИКОВ:
«Мы сюда приезжали на репетиции. 2 раза репетировали. Нас учили как ногами, руками здесь шевелить».
Прекрасные платья у девушек и строгие костюмы у молодых людей - своеобразный пропуск на светский раут. День волнительный и долгожданный - сегодня всё должно быть на высшем уровне.
ЮЛИЯ БУМЕСТР:
«Ну, я с мамой все выбирала, долго это выбирала».
Прежде всего такие мероприятия - это площадка для развития и возможность доказать не кому-то, а в первую очередь самому себе - я могу.
ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Начиная с прошлого года на базе нашего Областного Дворца молодежи начал работу центр "Курсив", который ориентирован на работу с молодыми инвалидами, у которых есть ментальные нарушения. На базе этого центра проходят занятия абсолютно разной направленности и спортивной, и игровой, и творческой».
Искренние улыбки, смех - здесь все как будто забывают об особенностях своего здоровья. Сегодня они - главные герои танцевальной сказки - настоящие короли и королевы бала.
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