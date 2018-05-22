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Уже во второй раз в Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Времена года". Юношей и девушек ждали танцевальные туры и выступления молодых талантов.Танец неограниченных возможностей. Открытый бал «Времена года» – волнительное и ответственное мероприятие, которое уже второй год подряд дарит возможность особенной молодежи стать главными героями настоящей сказки.Атмосфера настоящего праздника: улыбки, радость и неподдельный интерес девушек и молодых людей как будто меняют пространство вокруг – наполняют добром, светом и заставляют поверить в настоящее чудо.Отличительная черта бала - его инклюзивная направленность: танцы исполняются совместно с волонтёрами. Сегодня такие мероприятия набираютособую популярность - здесь не рассуждают о каких-либо ограничениях, а СОЗДАЮТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ и просто показывают - в танце равны все.Прекрасные платья у девушек и строгие костюмы у молодых людей - своеобразный пропуск на светский раут. День волнительный и долгожданный - сегодня всё должно быть на высшем уровне.Прежде всего такие мероприятия - это площадка для развития и возможность доказать не кому-то, а в первую очередь самому себе - я могу.Искренние улыбки, смех - здесь все как будто забывают об особенностях своего здоровья. Сегодня они - главные герои танцевальной сказки - настоящие короли и королевы бала.