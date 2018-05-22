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В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями

Вчера, 20:47 | Просмотров: 101 | Автор: Карина Алоян | Версия для печати
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Уже во второй раз в Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями здоровья "Времена года". Юношей и девушек ждали танцевальные туры и выступления молодых талантов.

Танец неограниченных возможностей. Открытый бал «Времена года» – волнительное и ответственное мероприятие, которое уже второй год подряд дарит возможность особенной молодежи стать главными героями настоящей сказки.

В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями ЕКАТЕРИНА МИТЯГИНА, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ДВОРЦА МОЛОДЕЖИ:
«Это мероприятие - это бал для молодежи с ограниченными возможностями здоровья мы проводим уже во второй раз, и с каждым годом это мероприятие становится все более популярным. Если можно говорить, что в том году у нас было где-то 50 участников, то в этом году мы говорим уже о 150 участниках и некоторые танцы, которые у нас есть - вальс, полонез, есть несколько танцев, которые разучивали сами ребята мы будем танцевать по 2-3 раза, потому что зал даже не может вместить такое количество участников».

Атмосфера настоящего праздника: улыбки, радость и неподдельный интерес девушек и молодых людей как будто меняют пространство вокруг – наполняют добром, светом и заставляют поверить в настоящее чудо.

В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями ОЛЬГА ШУЛЯТЬЕВА, МИНИСТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Замечательное мероприятие. Особенно мы рады за наших воспитанников, воспитанников наших учреждений. Это и стационарные учреждения, то есть воспитанники домов-интернатов, что отрадно, что у нас из года в год больше становится ребяток, которые посещают клубы при комплексных центрах, то есть я смотря на них - их замечательные платья, прекрасное настроение и если ребята, которые проживают в наших учреждениях выезжают на всероссийские конкурсы, общаются со сверстниками, то ребятки, которые посещают клубы, мы тоже хотим, чтобы они как можно больше принимали участие в таких мероприятиях».

Отличительная черта бала - его инклюзивная направленность: танцы исполняются совместно с волонтёрами. Сегодня такие мероприятия набирают
особую популярность - здесь не рассуждают о каких-либо ограничениях, а СОЗДАЮТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ и просто показывают - в танце равны все.

В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями АЛЕКСАНДР НОВИКОВ:
«Мы сюда приезжали на репетиции. 2 раза репетировали. Нас учили как ногами, руками здесь шевелить».

Прекрасные платья у девушек и строгие костюмы у молодых людей - своеобразный пропуск на светский раут. День волнительный и долгожданный - сегодня всё должно быть на высшем уровне.

В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями ЮЛИЯ БУМЕСТР:
«Ну, я с мамой все выбирала, долго это выбирала».

Прежде всего такие мероприятия - это площадка для развития и возможность доказать не кому-то, а в первую очередь самому себе - я могу.

В Кирове прошел бал для молодежи с ограниченными возможностями ГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Начиная с прошлого года на базе нашего Областного Дворца молодежи начал работу центр "Курсив", который ориентирован на работу с молодыми инвалидами, у которых есть ментальные нарушения. На базе этого центра проходят занятия абсолютно разной направленности и спортивной, и игровой, и творческой».

Искренние улыбки, смех - здесь все как будто забывают об особенностях своего здоровья. Сегодня они - главные герои танцевальной сказки - настоящие короли и королевы бала.


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