Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище
На благоустройство мемориала пришли и школьники, и активисты, которые уверены - забота о таких памятных местах - лишь малая часть общего дела в память о жертвах самой кровопролитной войны. В Киров в годы блокады Ленинграда были эвакуированы тысячи жителей города.
КОНСТАНТИН ПОМАСКИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА Г. КИРОВА:
«Между Кировой и Ленинградом, сейчас Санкт-Петербургом очень прочные, чисто человеческие связи и я думаю, что вот эту память обязательно нужно поддерживать, привлекаем школьников именно для того, чтобы продолжалась традиция».
Это сложно назвать простой помощью - это возможность своими руками прикоснуться к истории и внести свой вклад.
ЮРИЙ НЕСТЕРОВ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР РДШ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Конечно, со слов дети также не смогут понять историю, они могут это прочувствовать через данные мероприятия - когда они благоустраивают могилы, когда выходят в поиск, когда занимаются делом».
Иван Шахматов признается, что был очень рад стать участником большого волонтерского проекта.
ИВАН ШАХМАТОВ, УЧЕНИК 10 КЛАССА:
«Мы делаем это не для того, чтобы только 9 мая почтить память, а еще и для того, что мы можем просто взять собраться и еще раз это показать».
Добавим, что акция по благоустройству мемориала была организована в рамках проекта "Место памяти". Она стала первым совместным мероприятием Совета ветеранов и кировских активистов Российского движения школьников. И акция будет продолжена.
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