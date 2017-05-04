Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище

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Ленинский районный совет ветеранов совместно с Кировским региональным отделением Российского движения школьников и центром местной активности провели субботник на мемориале Лобановского кладбища.На благоустройство мемориала пришли и школьники, и активисты, которые уверены - забота о таких памятных местах - лишь малая часть общего дела в память о жертвах самой кровопролитной войны. В Киров в годы блокады Ленинграда были эвакуированы тысячи жителей города.Это сложно назвать простой помощью - это возможность своими руками прикоснуться к истории и внести свой вклад.Иван Шахматов признается, что был очень рад стать участником большого волонтерского проекта.Добавим, что акция по благоустройству мемориала была организована в рамках проекта "Место памяти". Она стала первым совместным мероприятием Совета ветеранов и кировских активистов Российского движения школьников. И акция будет продолжена.