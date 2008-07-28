В Кирове открылась микроскопическая выставка

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Кировчане увидят "Диво под микроскопом". Так называется выставка, которая проходит в областном краеведческом музее.Микроминиатюра - редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой их даже невозможно увидеть невооруженным взглядом. Каждый экспонат создаются исключительно вручную под микроскопом. В коллекции новосибирского мастера более двухсот работ-невидимок, каждая сопровождается оптической системой для просмотра.На выставке "Диво под микроскопом" представлено 32 работы мастера. Например, классика жанра - "Подкованная блоха", "Надпись на волосе" или более сложные - "Орден Суворова", "Ландыши из пылинок". Еще здесь можно познакомиться с самой миниатюрной книгой в мире и микроскопическими работами - "Матрешка" и "Новогодняя елка".На создание одного экспоната уходит от недели до полугода. Конечно, все зависит от сложности работы. Автор признается, что поиск технологии, порой, занимает еще больше времени. Добавим, выставка проходит в областном краеведческом музее до конца лета.