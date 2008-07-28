В Кирове открылась микроскопическая выставка
Микроминиатюра - редкий вид искусства, представляющий собой создание под микроскопом маленьких удивительных творений. Порой их даже невозможно увидеть невооруженным взглядом. Каждый экспонат создаются исключительно вручную под микроскопом. В коллекции новосибирского мастера более двухсот работ-невидимок, каждая сопровождается оптической системой для просмотра.
ВЛАДИМИР АНИСКИН, МАСТЕР РАБОТ, Г. НОВОСИБИРСК:
«Самая первая работа - надпись на рисовом зернышке, сделанная моей маме. Потом мне удалось сделать зернышко, где 22 строчки и текст из более 2 тысяч букв. Три крайних работы посвящены Чемпионату мира по футболу - эмблема, талисман и сам кубок».
На выставке "Диво под микроскопом" представлено 32 работы мастера. Например, классика жанра - "Подкованная блоха", "Надпись на волосе" или более сложные - "Орден Суворова", "Ландыши из пылинок". Еще здесь можно познакомиться с самой миниатюрной книгой в мире и микроскопическими работами - "Матрешка" и "Новогодняя елка".
АНАСТАСИЯ ЛЕОНОВА, ПОСЕТИТЕЛЬ ВЫСТАВКИ:
«Очень впечатляет. Без микроскопа ничего не видно, только под увеличением видно картинку, надпись. Я думаю, это редко, ранее ничего не видела такого».
На создание одного экспоната уходит от недели до полугода. Конечно, все зависит от сложности работы. Автор признается, что поиск технологии, порой, занимает еще больше времени. Добавим, выставка проходит в областном краеведческом музее до конца лета.
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