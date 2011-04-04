Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее
О таких говорят - человек-легенда. Глубокая сердечная молитва, доброта и умение выслушать. Сразу и навсегда Владыка Хрисанф принял Вятскую землю в свое сердце и полюбил ее.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«За то время, не громко, не шумно, но вот это тот человек, который сделал достаточно много для возрождения и укрепления православия на нашей территории».
На выставке - самые яркие моменты жизни Хрисанфа. В годы служения владыки на Вятской земле число действующих в епархии храмов увеличилось с 33 до 170, начали деятельность 7 монастырей. Был возрожден Великорецкий крестный ход - митрополит оказал влияние на жизнь отдельных людей и на Вятскую епархию в целом.
ЛЮДМИЛА СЕННИКОВА, НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК КИРОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ, КАНДИДАТ ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:
«Здесь просто можно увидеть митрополита не только как представителя русской православной церкви, но и как, мне кажется, эти фотографии в определенной степени отражают и его личность».
Около 50 фотографий - как зеркало души совершенно разносторонней деятельности митрополита, объединенной всегда приветливой общительностью, добром в глазах и удивительным даром объединять людей вокруг церкви.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
11.05.2018