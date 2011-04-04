Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее

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"Хрисанф известный и неизвестный". Памяти первого вятского митрополита посвящена новая выставка в областном краеведческом музее.О таких говорят - человек-легенда. Глубокая сердечная молитва, доброта и умение выслушать. Сразу и навсегда Владыка Хрисанф принял Вятскую землю в свое сердце и полюбил ее.На выставке - самые яркие моменты жизни Хрисанфа. В годы служения владыки на Вятской земле число действующих в епархии храмов увеличилось с 33 до 170, начали деятельность 7 монастырей. Был возрожден Великорецкий крестный ход - митрополит оказал влияние на жизнь отдельных людей и на Вятскую епархию в целом.Около 50 фотографий - как зеркало души совершенно разносторонней деятельности митрополита, объединенной всегда приветливой общительностью, добром в глазах и удивительным даром объединять людей вокруг церкви.