В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"
Ответы на вопросы, консультации и многое другое. Форум "Предпринимательство на Вятке" открыт для всех. Сюда могут прийти, как коммерсанты, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. В этом году встреча проходит в особом формате.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Особенный формат. Он будет состоять из трех дискуссионных площадок. Первое мероприятие - это будет пленарная сессия с участием губернатора Игоря Владимировича, которая будет посвящена именно диалогу. Открытому диалогу бизнеса и власти».
Большая надежда возлагается на диалог бизнеса и представителей власти. За круглым столом планируется обсудить те проблемы и вызовы, которые сегодня встают перед экономикой региона. Власти хотят услышать мнение бизнеса.
НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Ничего власть не может сделать, не опираясь на это мнение на эту позицию. Бесполезно. Потому что это практики. Конкретно работают. Они знают».
Общение предпринимателей и представителей власти будет проходить еще на двух дискуссионных площадках: «Источники развития бизнеса» и «Права предпринимателей в надзорной деятельности». Коммерсантам расскажут, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас работает несколько подведомственных учреждений, которые меры поддержки оказывают. Это фонд поддержки предпринимательства. Они оказывают в рамках фонда и льготное кредитование, это и залоговое поручительство. Это консультационные работы».
Одна из проблем сегодня, по мнению кировского бизнес-омбудсмена - это отношение бизнеса с фискальными органами.
ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Второй блок проблематик взаимоотношений бизнеса и власти связан с посланием Президента, с тем, что бы больше допускать субъекты малого и среднего бизнеса к муниципальным торгам».
Эти и другие проблемы бизнес сообщества будут обсуждаться на дискуссионных площадках форума. Предпринимателям так же предложат обсудить создание новых способов поддержки для развития бизнеса в регионе.
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