В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

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В последний день мая в Кирове пройдет традиционный региональный форум "Предпринимательство на Вятке". Его задача - привлечь власть и коммерсантов к обсуждению проблем малого и среднего бизнеса.Ответы на вопросы, консультации и многое другое. Форум "Предпринимательство на Вятке" открыт для всех. Сюда могут прийти, как коммерсанты, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. В этом году встреча проходит в особом формате.Большая надежда возлагается на диалог бизнеса и представителей власти. За круглым столом планируется обсудить те проблемы и вызовы, которые сегодня встают перед экономикой региона. Власти хотят услышать мнение бизнеса.Общение предпринимателей и представителей власти будет проходить еще на двух дискуссионных площадках: «Источники развития бизнеса» и «Права предпринимателей в надзорной деятельности». Коммерсантам расскажут, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать.Одна из проблем сегодня, по мнению кировского бизнес-омбудсмена - это отношение бизнеса с фискальными органами.Эти и другие проблемы бизнес сообщества будут обсуждаться на дискуссионных площадках форума. Предпринимателям так же предложат обсудить создание новых способов поддержки для развития бизнеса в регионе.