ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

23 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.5945
EURO: 72.1826
Погода в городе Кирове:
ночью:  +11...+13°C
утром:  +15...+17°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 89 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
В последний день мая в Кирове пройдет традиционный региональный форум "Предпринимательство на Вятке". Его задача - привлечь власть и коммерсантов к обсуждению проблем малого и среднего бизнеса.

Ответы на вопросы, консультации и многое другое. Форум "Предпринимательство на Вятке" открыт для всех. Сюда могут прийти, как коммерсанты, так и те, кто только собирается открыть свой бизнес. В этом году встреча проходит в особом формате.

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Особенный формат. Он будет состоять из трех дискуссионных площадок. Первое мероприятие - это будет пленарная сессия с участием губернатора Игоря Владимировича, которая будет посвящена именно диалогу. Открытому диалогу бизнеса и власти».

Большая надежда возлагается на диалог бизнеса и представителей власти. За круглым столом планируется обсудить те проблемы и вызовы, которые сегодня встают перед экономикой региона. Власти хотят услышать мнение бизнеса.

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"НИКОЛАЙ ЛИПАТНИКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ВЯТСКОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ:
«Ничего власть не может сделать, не опираясь на это мнение на эту позицию. Бесполезно. Потому что это практики. Конкретно работают. Они знают».

Общение предпринимателей и представителей власти будет проходить еще на двух дискуссионных площадках: «Источники развития бизнеса» и «Права предпринимателей в надзорной деятельности». Коммерсантам расскажут, на какую поддержку от государства они могут рассчитывать.

ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, МИНИСТР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«У нас работает несколько подведомственных учреждений, которые меры поддержки оказывают. Это фонд поддержки предпринимательства. Они оказывают в рамках фонда и льготное кредитование, это и залоговое поручительство. Это консультационные работы».

Одна из проблем сегодня, по мнению кировского бизнес-омбудсмена - это отношение бизнеса с фискальными органами.

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"ВЛАДИСЛАВ ПОПОВ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Второй блок проблематик взаимоотношений бизнеса и власти связан с посланием Президента, с тем, что бы больше допускать субъекты малого и среднего бизнеса к муниципальным торгам».

Эти и другие проблемы бизнес сообщества будут обсуждаться на дискуссионных площадках форума. Предпринимателям так же предложат обсудить создание новых способов поддержки для развития бизнеса в регионе.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.

17:36 23.05.2018


В Кирове водителей троллейбуса и автобуса накажут за инцидент на дороге.

Начальника отдела ООО «УК Ленинского района» приговорили к 1,6 году лишения свободы.

16:00 23.05.2018


Начальника отдела ООО «УК Ленинского района» приговорили к 1,6 году лишения свободы.

Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

15:09 23.05.2018


Жителям сгоревшего в Вересниках дома предоставят помещения в маневренном фонде.

24 мая в Кирове и области запретят розничную продажу алкоголя.

14:38 23.05.2018


24 мая в Кирове и области запретят розничную продажу алкоголя.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

14:24 23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

12:50 23.05.2018


В Нолинске завели уголовное дело на рыбака, ловившего сетью карпов.

32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

12:44 23.05.2018


32-летнего кировчанина приговорили к 2,6 годам колонии строгого режима за поджог автомобиля.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

20:45 23.05.2018


В Кирове пройдет региональный форум "Предпринимательство на Вятке"

Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее

20:18 23.05.2018


Выставка "Хрисанф известный и неизвестный" в областном краеведческом музее

В Кирове открылась микроскопическая выставка

18:08 23.05.2018


В Кирове открылась микроскопическая выставка

Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище

18:07 23.05.2018


Волонтерская акция прошла на Лобановском кладбище

Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

18:05 23.05.2018


Какие новшества ждут выпускников в этом году по ЕГЭ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Региональный форум «Предпринимательство на Вятке»

15.04.2015


Региональный форум «Предпринимательство на Вятке»

Межрегиональный форум «Предпринимательство на Вятке"

12.05.2011


Межрегиональный форум «Предпринимательство на Вятке"

Форум предпринимателей

12.04.2011


Форум предпринимателей

Игорь Васильев определил главные задачи новому министру экономического развития Кировской области.

19.12.2017


Игорь Васильев определил главные задачи новому министру экономического развития Кировской области.

Форум предпринимательства

18.04.2016


Форум предпринимательства

Предприниматели

04.04.2012


Предприниматели

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

11.05.2018


Начальник отдела тылового обеспечения УФСИН по Кировской области задержан по подозрению в коррупции (ВИДЕО).

В Кировской области ожидаются грозы и град.

18.05.2018


В Кировской области ожидаются грозы и град.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх