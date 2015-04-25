С приходом тепла возросла активность клещей

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В Кировской области продолжается сезон активности клещей. Сколько граждан уже пострадало от укусов насекомых, и как обезопась себя от разносчиков опасных инфекций?Сезон клещей - в самом разгаре. Количество пострадавших почти в два раза превышает показатели прошлого года. На сегодняшний день в лабораториях области исследовано 1169 клещей, почти половина из них - переносчики опасных заболеваний.В 2018 году в области запланировано обработать 2500 га - это лесопарковые, рекреационные зоны, кладбища и летние оздоровительные организации. Однако, активность клещей нарастает и не стоит пренебрегать мерами личной профилактики.Добавим, что защищать от клещей следует и домашних животных, так как заразиться энцефалитом можно и через сырое молоко. Особенно в пик клещевой активности.