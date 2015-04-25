С приходом тепла возросла активность клещей
Сезон клещей - в самом разгаре. Количество пострадавших почти в два раза превышает показатели прошлого года. На сегодняшний день в лабораториях области исследовано 1169 клещей, почти половина из них - переносчики опасных заболеваний.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Природные очаги сейчас себя активно проявляют. Количество обращений мы фиксируем увеличение и вот буквально подвели итоги за прошедшую неделю. Количество лиц, обратившихся в лечебные учреждения с присасыванием клеща, значительно увеличилось и составило 2 тысячи с лишним человек».
В 2018 году в области запланировано обработать 2500 га - это лесопарковые, рекреационные зоны, кладбища и летние оздоровительные организации. Однако, активность клещей нарастает и не стоит пренебрегать мерами личной профилактики.
ЛЮДМИЛА МЕЛЬНИКОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мы не можем не выходить на природу. Нужно помнить о том, что риск присасывания клещей у нас существует и соблюдать меры безопасного поведения на таких территориях - это, в первую очередь, ношение защитной одежды, само и взаимоосмотры, ну и использовать защитные средства в виде репеллентов».
Добавим, что защищать от клещей следует и домашних животных, так как заразиться энцефалитом можно и через сырое молоко. Особенно в пик клещевой активности.
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