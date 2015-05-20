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День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

Вчера, 20:49 | Просмотров: 130 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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День славянской письменности отметили хором на театральной площади. Более 700 человек спели на ступенях кировского драмтеатра.

Дети, подростки, взрослые певцы и все на одной импровизированной сцене. Открывает концерт сводный хор из двухсот человек. Со ступеней драматического театра вначале звучат церковные песнопения.

Такой масштабный концерт проводится уже четвертый год подряд. Владимир Стромов впервые выступает на таком большом мероприятии. Певчий церковного хора немного волнуется, но это приятное волнение.

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади ВЛАДИМИР СТРОМОВ, ПЕВЧИЙ СВОДНОГО ХОРА ХРАМОВ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Очень интересно получить такой опыт вот такого большого, массового коллективного выступления. У нас будет сегодня 200 человек детей, сводный хор храмов. Мы все будем вместе петь. Это будет торжественно, празднично».

Петь на улице - задача не из простых. Акустика оставляет желать лучшего, а еще ветер и шум проезжающих автомобилей. Однако, артисты изначально не сомневались, что у них получится очень красивое звучание.

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади ДМИТРИЙ ЛОЖКИН, АРТИСТ СВОДНОГО ХОРА ХРАМОВ ВЯТСКОЙ ЕПАРХИИ:
«Звук должен получиться объемный, очень красивый, потому что будут детские голоса и мужские. Я надеюсь, что все будет очень даже неплохо».

Концерт посвящен дню славянской письменности. Это одновременно и духовный и светский праздник. Поэтому церковными песнопениями не ограничились. Звучали и детские песни, и произведения Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, а так же других известных авторов.

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади ВАЛЕНТИНА ШАТУНОВА, ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ РОССИИ:
«Это та массовая песня, которая летит в небеса. Этим песням может подпеть каждый зритель, каждый слушатель, который найдется здесь, и это праздник песни, пропущенной через сердце».

Самое массовое исполнение - в конце концерта. Гимн России исполнили более семи сотен певцов.


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