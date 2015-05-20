День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

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День славянской письменности отметили хором на театральной площади. Более 700 человек спели на ступенях кировского драмтеатра.Дети, подростки, взрослые певцы и все на одной импровизированной сцене. Открывает концерт сводный хор из двухсот человек. Со ступеней драматического театра вначале звучат церковные песнопения.Такой масштабный концерт проводится уже четвертый год подряд. Владимир Стромов впервые выступает на таком большом мероприятии. Певчий церковного хора немного волнуется, но это приятное волнение.Петь на улице - задача не из простых. Акустика оставляет желать лучшего, а еще ветер и шум проезжающих автомобилей. Однако, артисты изначально не сомневались, что у них получится очень красивое звучание.Концерт посвящен дню славянской письменности. Это одновременно и духовный и светский праздник. Поэтому церковными песнопениями не ограничились. Звучали и детские песни, и произведения Александры Пахмутовой, Исаака Дунаевского, а так же других известных авторов.Самое массовое исполнение - в конце концерта. Гимн России исполнили более семи сотен певцов.