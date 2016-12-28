Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкино

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«Центр дистанционного обучения снабжает нас современной компьютерной техникой. Дети не оторваны от образовательного процесса и получают полноценное образование».

«Пока нашли, как вариант, детей возят на машине. Хотелось бы, чтобы дорогу привести в порядок, прогрейдировать и тогда, стало бы намного лучше и удобней».

Представители Общественной палаты побывали в Центре медицинской реабилитации в Нижнеивкино. Туда два года назад были переведены юные пациенты из детского санатория в Русском Туреке. Напомним, решение о закрытии санатория получило общественный резонанс.Напомним, что еще несколько лет назад лечением юных пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата занимались в поселке Русский Турек Уржумского района.Решение о переводе детского ортопедического отделения восстановительного лечения в Нижнеивкино вызвало много вопросов у родителей юных пациентов. Речь шла и о качестве медпомощи в новом месте, и об условиях, в которых окажутся дети. В частности, смогут ли они учиться дистанционно? Два года назад эта тема была взята на общественный контроль. Сегодня представители Общественной палаты проверили, как организовано лечение пациентов.В Центре используется методика реабилитации с использованием мультидисциплинарной бригады.Детское отделение рассчитано на 56 коек. На первом этаже проходят реабилитацию пациенты с болезнью Пертеса, на втором - с заболеваниями костно-мышечной системы. В прошлом году здесь побывали 100 юных пациентов.По результатам осмотра члены комиссии отметили, что решились проблемы с питанием детей. Остается вопрос с дорогой, по которой дети ходят на процедуры в другой корпус.Добавим, что развитие центра будет продолжаться. В этом году государство выделит серьезные средства на улучшение детской амбулаторной поликлинической помощи.