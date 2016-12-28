Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкино
Напомним, что еще несколько лет назад лечением юных пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата занимались в поселке Русский Турек Уржумского района.
Решение о переводе детского ортопедического отделения восстановительного лечения в Нижнеивкино вызвало много вопросов у родителей юных пациентов. Речь шла и о качестве медпомощи в новом месте, и об условиях, в которых окажутся дети. В частности, смогут ли они учиться дистанционно? Два года назад эта тема была взята на общественный контроль. Сегодня представители Общественной палаты проверили, как организовано лечение пациентов.
В Центре используется методика реабилитации с использованием мультидисциплинарной бригады.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ":
«Т.е. с конкретным пациентом работает не просто лечащий доктор, медицинская сестра, а когда сюда поступает пациент, то его осматривает врач-специалист, физиотерапевт».
Детское отделение рассчитано на 56 коек. На первом этаже проходят реабилитацию пациенты с болезнью Пертеса, на втором - с заболеваниями костно-мышечной системы. В прошлом году здесь побывали 100 юных пациентов.
АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ":
НИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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