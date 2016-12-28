ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

26 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.6659
EURO: 72.1183
Погода в городе Кирове:
ночью:  +1...+3°C
утром:  +10...+12°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкино

Вчера, 20:45 | Просмотров: 101 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
Представители Общественной палаты побывали в Центре медицинской реабилитации в Нижнеивкино. Туда два года назад были переведены юные пациенты из детского санатория в Русском Туреке. Напомним, решение о закрытии санатория получило общественный резонанс.

Напомним, что еще несколько лет назад лечением юных пациентов с заболеванием опорно-двигательного аппарата занимались в поселке Русский Турек Уржумского района.

Решение о переводе детского ортопедического отделения восстановительного лечения в Нижнеивкино вызвало много вопросов у родителей юных пациентов. Речь шла и о качестве медпомощи в новом месте, и об условиях, в которых окажутся дети. В частности, смогут ли они учиться дистанционно? Два года назад эта тема была взята на общественный контроль. Сегодня представители Общественной палаты проверили, как организовано лечение пациентов.

В Центре используется методика реабилитации с использованием мультидисциплинарной бригады.

Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкиноАННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ":
«Т.е. с конкретным пациентом работает не просто лечащий доктор, медицинская сестра, а когда сюда поступает пациент, то его осматривает врач-специалист, физиотерапевт».

Детское отделение рассчитано на 56 коек. На первом этаже проходят реабилитацию пациенты с болезнью Пертеса, на втором - с заболеваниями костно-мышечной системы. В прошлом году здесь побывали 100 юных пациентов.

АННА ПЕРЕСТОРОНИНА, ГЛАВНЫЙ ВРАЧ КОГБУЗ "ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ":
«Центр дистанционного обучения снабжает нас современной компьютерной техникой. Дети не оторваны от образовательного процесса и получают полноценное образование».
 
 
По результатам осмотра члены комиссии отметили, что решились проблемы с питанием детей. Остается вопрос с дорогой, по которой дети ходят на процедуры в другой корпус.

Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкиноНИКОЛАЙ СЕМЕНОВСКИЙ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Пока нашли, как вариант, детей возят на машине. Хотелось бы, чтобы дорогу привести в порядок, прогрейдировать и тогда, стало бы намного лучше и удобней».
 
 
Добавим, что развитие центра будет продолжаться. В этом году государство выделит серьезные средства на улучшение детской амбулаторной поликлинической помощи.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Губернатор Игорь Васильев заключил соглашение с главой Севастополя.

18:23 25.05.2018


Губернатор Игорь Васильев заключил соглашение с главой Севастополя.

«Муниципальный контроль» принял после ремонта улицу Московскую.

18:06 25.05.2018


«Муниципальный контроль» принял после ремонта улицу Московскую.

В Кировской области прошли антитеррористические учения.

18:00 25.05.2018


В Кировской области прошли антитеррористические учения.

В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.

17:29 25.05.2018


В Кировской области осужденный пытался дать взятку сотруднику ИК-11.

Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

15:22 25.05.2018


Житель Котельнича продавал поросят и отдал мошеннику 15 тысяч рублей.

Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

14:49 25.05.2018


Кировская прокуратура добилась блокировки 87 сайтов с информацией о незаконном предоставлении кредитов.

В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

14:33 25.05.2018


В Кирове задержали четырех молодых людей, подозреваемых в хранении и распространении наркотиков.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане поделились впечатлениями о новом фантастическом фильме «Черновик»

20:47 25.05.2018


Кировчане поделились впечатлениями о новом фантастическом фильме «Черновик»

Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкино

20:45 25.05.2018


Общественная палата проверила Центр медреабилитации в НижнеИвкино

День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

20:49 24.05.2018


День славянской письменности отметили хоровым пением на театральной площади

«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

20:47 24.05.2018


«Последний звонок» в школе № 37 города Кирова

«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина

20:45 24.05.2018


«Последний звонок» в Кировском кадетском корпусе имена А. Опарина

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

28.12.2016


В Нижнеивкино будут лечить маленьких пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

Представители Общественной палаты побывали в Нижне-Ивкинской больнице

23.03.2017


Представители Общественной палаты побывали в Нижне-Ивкинской больнице

Дмитрий Курдюмов о переводе детского отделения из Русского Турека

26.10.2016


Дмитрий Курдюмов о переводе детского отделения из Русского Турека

В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

15.11.2017


В областном реабилитационном центре открыли «Тропу здоровья»

Первый кировский Центр медицинской реабилитации для детей

20.06.2016


Первый кировский Центр медицинской реабилитации для детей

В поселке Вахруши открылся Центр ранней реабилитации людей после стационарного и операционного лечения

10.09.2014


В поселке Вахруши открылся Центр ранней реабилитации людей после стационарного и операционного лечения

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются грозы и град.

18.05.2018


В Кировской области ожидаются грозы и град.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх