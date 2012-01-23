Кировчане поделились впечатлениями о новом фантастическом фильме «Черновик»

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Сегодня в российских кинотеатрах - вновь большая премьера. На широкие экраны выходит фантастический блокбастер "Черновик". Кино сняли по одноименному роману писателя Сергея Лукьяненко, автора знаменитого "Ночного Дозора".Черновик - это оригинальная история. Кирилл - молодой человек, который легко идет по жизни. Он никогда в жизни не делал выбор, но вдруг ему необходимо его сделать. Это вечная и актуальная проблема. Первые зрители уже оценили этот фильм.Режиссер фильма Сергей Мокрицкий говорит, что фантастическая обложка истории - это не главное. Этот фильм про поиск своего места в жизни, своего предназначения.Для тех, кто читал одноименную книгу Сергея Лукьяненко - этот фильм настоящий подарок и большая неожиданность.Зрелищный видеоряд, размышления главного героя и, конечно же, романтическая линия. Главные роли исполнили актеры Никита Волков и Ольга Боровская.