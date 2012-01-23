Кировчане поделились впечатлениями о новом фантастическом фильме «Черновик»
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Его позабыли и друзья, и родители. Все те, кого он когда-то любил, и кто любил его. Все потому что главный герой выбран для важной и таинственной миссии. Он должен стать таможенником между параллельными мирами. Сможет ли главный герой раскрыть их тайны, и какой из этих миров выберете вы...».
Черновик - это оригинальная история. Кирилл - молодой человек, который легко идет по жизни. Он никогда в жизни не делал выбор, но вдруг ему необходимо его сделать. Это вечная и актуальная проблема. Первые зрители уже оценили этот фильм.
ЕКАТЕРИНА НАГАЙЧУК:
«Фильм, безусловно, интересный. Отечественный. На него, естественно, стоит прийти. Хочется заметить. В фильме много моментов, о которых, возможно, стоит задуматься».
Режиссер фильма Сергей Мокрицкий говорит, что фантастическая обложка истории - это не главное. Этот фильм про поиск своего места в жизни, своего предназначения.
СЕРГЕЙ МОКРИЦКИЙ, РЕЖИССЕР:
«Что ты будешь делать, если взамен на бессмертие, на какую-то магическую силу, у тебя заберут все, что тебе мило и дорого. Маму, папу, любимую девушку и даже собаку».
Для тех, кто читал одноименную книгу Сергея Лукьяненко - этот фильм настоящий подарок и большая неожиданность.
НИКОЛАЙ НИКУЛИН:
«Я читал книгу. Было очень интересно посмотреть, как экранизировали книгу. Получилось достойно».
Зрелищный видеоряд, размышления главного героя и, конечно же, романтическая линия. Главные роли исполнили актеры Никита Волков и Ольга Боровская.
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