В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт"
И администратор, и актер, и педагог. Все это можно сказать о библиотекаре. Тот, кто выбрал эту профессию, должен обладать широким кругозором и креативным мышлением. На фестивале "БилиоСтарт" молодые сотрудники рассказали о себе и своей работе.
ОЛЬГА ЧИКИШЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "БИБЛИОСТАРТ":
«Это фестиваль. Никакого соревновательного элемента у нас нет. Здесь чисто дружественная атмосфера. Просто показать какие-то свои наработки, свои таланты, свои интересы. В общем все то, чем просто хочется поделиться с коллегами».
На фестивале молодые сотрудники должны рассказать о своей любимой книге. Ольга Чикишева первый раз прочитала "Мальчики с бантиками" Валентина Пикуля, когда училась в девятом классе. Это была любовь с первой строчки, говорит Ольга. Девушка всегда рекомендует эту книгу посетителям своей библиотеки.
ОЛЬГА ЧИКИШЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "БИБЛИОСТАРТ":
«Это, на мой взгляд, одна из лучших книг о детях на войне. Поэтому я рекомендую прочитать эту книгу, как коллегам, так и другим читателям».
"Два капитана" так называется любимая книга Ирины Карачевой. Это произведение Вениамина Каверина и развлекает и заставляет задуматься. По мнению Ирины читатель не пожалеет, если прочитает эту книгу.
ИРИНА КАРАЧЕВА, БИБЛИОТЕКАРЬ, УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ "БИБЛИОСТАРТ":
«Читала-перечитывала раз десять. Смотрела фильм несколько раз. Очень нравится, и советую и взрослым и детям».
Фестиваль "БилиоСтарт" проходит уже во второй раз. Он приурочен к Общероссийскому дню библиотек. Выступления участников раскрывают профессию с самой интересной и увлекательной стороны. Лучшие презентации были оценены дипломами и призом зрительских симпатий.
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