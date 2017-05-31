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Молодые библиотекари рассказали о своих самых любимых книгах. В библиотеке имени Пушкина состоялся второй фестиваль "БиблиоСтарт".И администратор, и актер, и педагог. Все это можно сказать о библиотекаре. Тот, кто выбрал эту профессию, должен обладать широким кругозором и креативным мышлением. На фестивале "БилиоСтарт" молодые сотрудники рассказали о себе и своей работе.На фестивале молодые сотрудники должны рассказать о своей любимой книге. Ольга Чикишева первый раз прочитала "Мальчики с бантиками" Валентина Пикуля, когда училась в девятом классе. Это была любовь с первой строчки, говорит Ольга. Девушка всегда рекомендует эту книгу посетителям своей библиотеки."Два капитана" так называется любимая книга Ирины Карачевой. Это произведение Вениамина Каверина и развлекает и заставляет задуматься. По мнению Ирины читатель не пожалеет, если прочитает эту книгу.Фестиваль "БилиоСтарт" проходит уже во второй раз. Он приурочен к Общероссийскому дню библиотек. Выступления участников раскрывают профессию с самой интересной и увлекательной стороны. Лучшие презентации были оценены дипломами и призом зрительских симпатий.