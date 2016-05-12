Кировским паломникам, участвующим в хадже, потребуется международный сертификат о вакцинации.

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Кировская область ежегодно принимает участие в совершении хаджа.

В этом году паломничество пройдет с 19 по 24 августа.

Организация паломничества из Кирова осуществляется хаджиями самостоятельно через Централизованную религиозную организацию - Духовное управление мусульман Республики Татарстан.

Паломники, которые отправляются в Саудовскую Аравию, должны пройти вакцинацию против инфекционных заболеваний. По информации Роспотребнадзора, с учетом требований министерства здравоохранения Королевства Саудовской Аравии все прибывшие на хадж паломники должны иметь действующие международные сертификаты о вакцинации с отметкой о проведении иммунизации против менингита четырехкомпонентной вакциной.

При этом вакцинация должна быть проведена не менее чем за 10 дней и не более чем за три года до прибытия в Саудовскую Аравию с указанием даты иммунизации и серии вакцины.

В 2017 году среди прибывших паломников, граждан РФ, выявили пять человек с признаками инфекционных болезней.