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Новости / Общество

Праздничные мероприятия в День пограничника в Кирове

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 105 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В России сегодня отмечают День пограничника. В Кирове праздничные мероприятия начались с митинга у памятника кировчанам, погибшим в локальных войнах.

Профессиональный праздник пограничных войск был официально утвержден в 1958 году Советом министров СССР. Отмечать же его начали только в 1994 году - после подписания соответствующего указа президентом России. Однако, дата праздника, что в Советском союзе, что в России была неизменной - 28 мая. Этот день выбран не случайно. Еще в 1918 году декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана. Через год название сменилось с охраны на войска. В этом году пограничники отмечают столетие со дня образования пограничной службы. По традиции этот день начинается у памятника погибшим в локальных войнах. Пограничники и ветераны пограничных войск приходят сюда почтить память погибших товарищей. На монументе высечены имена кировчан-пограничников, отдавших жизнь, защищая Родину.

Праздничные мероприятия в День пограничника в КировеСЕРГЕЙ МОЧАЛОВ, НАЧАЛЬНИК УФСБ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Воины-пограничники всегда первыми встречали внешнего врага покушавшегося на суверенитет и безопасность нашей страны, проявляя мужество и героизм. Сегодня пограничная служба ФСБ России надежно охраняет рубежи нашей Родины».

Возложив цветы, пограничники отправились к Вечному огню - почтить память солдат Великой отечественной войны. После в Александровском саду их ждала большая концертная программа. Алексей Топин закончил пограничное училище. Служил на Монгольской, Китайской границе, на Северном Кавказе, а также в составе миротворцев в Югославии. Сегодня занимается патриотическим воспитанием подрастающего поколения с пограничным уклоном.

Праздничные мероприятия в День пограничника в КировеАЛЕКСЕЙ ТОПИН, ОФИЦЕР-ПОГРАНИЧНИК:
«Патриотика - это история своей Родины, военная, пограничная история. Обязательно военные дисциплины, которые являются чисто пограничными. Это следопытство, специальная тактика погранвойск».

Ежедневно на охрану государственной границы выходит десятки тысяч пограннарядов, десятки кораблей и катеров. Ранее службу в погранвойсках проходили военнослужащие срочной службы. По традиции, в их числе было немало призывников из Кировской области. Сейчас в составе пограничных войск служат только контрактники.


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