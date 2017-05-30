В Кирове разыграли охотничьи лицензии на отстрел кабанов

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В стрелково-стендовом комплексе любителей пострелять из ружья ждала необычная лотерея. Здесь распределялись лицензии на охоту на кабанов в общедоступных охотничьих угодьях.Распределение проходит в форме жеребьевки отдельно по каждому участку общедоступных охотничьих угодий на территории Кировской области. Для розыгрыша установлены пронумерованные билеты. Номер которого соответствует поданной заявке.Подобное распределение квот проводится в Кировской области в третий раз. Соответствующий закон был подписан губернатором Игорем Васильевым в феврале 2017 года.В течение месяца Министерство охраны окружающей среды Кировской области принимало заявки желающих получить разрешение на добычу кабана. На 8 общедоступных охотничьих угодий и 156 лицензий было подано больше тысячи заявок.Распределение разрешений шло параллельно с соревнованиями по спортивной охотстрельбе.Участники - 8 команд, куда вошли охотники-любители. Самые меткие по итогу получили приятные подарки.