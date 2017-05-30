В Кирове разыграли охотничьи лицензии на отстрел кабанов
- Достаем первого счастливчика. Это больше всего волнения, потому что он самый первый сегодня.
Распределение проходит в форме жеребьевки отдельно по каждому участку общедоступных охотничьих угодий на территории Кировской области. Для розыгрыша установлены пронумерованные билеты. Номер которого соответствует поданной заявке.
МИХАИЛ КАСЬЯНОВ, УЧАСТНИК ЛОТЕРЕИ:
«Я считаю, что правильно сделали, что стали бумаги на добычу волков давать вне очереди. А про лотерею - кому повезло, тот и выиграл. Тут все в равных условиях. Уже принимаем участие второй раз. В прошлом году мы попали в резерв, в этом - дали бумажку».
Подобное распределение квот проводится в Кировской области в третий раз. Соответствующий закон был подписан губернатором Игорем Васильевым в феврале 2017 года.
МАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Получилось очень не плохо. Я с полной уверенностью могу сказать, что этот закон самый лучший. Мы приняли самые лучшие практики из других субъектов, учли все пожелания наших охотпользователей. Метод жеребьевки позволяет сказать, что это самый эффективный и прозрачный метод распределения».
В течение месяца Министерство охраны окружающей среды Кировской области принимало заявки желающих получить разрешение на добычу кабана. На 8 общедоступных охотничьих угодий и 156 лицензий было подано больше тысячи заявок.
ДМИТРИЙ АНИСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Планируем в число льготных охотников, которые могут получить разрешение на более выгодных условиях, включить тех, кто у нас осуществляет подкормочные мероприятия в охотугодиях и учеты нам помогает проводить численности животных».
Распределение разрешений шло параллельно с соревнованиями по спортивной охотстрельбе.
Участники - 8 команд, куда вошли охотники-любители. Самые меткие по итогу получили приятные подарки.
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