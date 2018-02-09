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В Кирове продолжается большая уборка на городских кладбищах. Вывезено более сотни машин с мусором.

Уборка после уборки. В субботу множество кировчан отправились на городские кладбища, что бы почтить память усопших родственников и прибраться на могилах. Однако, далеко не все выбросили мусор в контейнеры.За такими нерадивыми гражданами приходится убирать городским службам.На Филейском кладбище есть еще одна проблема. Некоторые кировчане иногда вывозят мусор, в том числе строительный, прямо на территорию кладбища.Именно поэтому, чтобы не допускать образования здесь несанкционированных свалок, задний въезд на Филейское кладбище со стороны деревни Хабаровы сейчас перегорожен земляной насыпью.С кладбищ Кирова вывезено более сотни грузовиков с отходами. Только на одном Филейском работают 5 машин и трактор. Они вывозят мусор из контейнеров, с центральных дорог и с разворотных кругов. Во время масштабной уборки на территорию кладбища не рекомендуется заезжать на личных автомобилях - иначе спецтехника не сможет полноценно убирать и вывозить мусор. Право беспрепятственного проезда на территорию кладбища имеет катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию. Кроме того, с разрешения смотрителя посетители мест захоронений могут проезжать в случаях установки или замены надмогильных сооружений. Запрещается въезжать на территорию кладбища на личном автотранспорте - за исключением инвалидов и престарелых граждан. Добавим, на Киров в эти выходные обрушился сильный ураган. Он обрывал провода и валил деревья.