В Кирове продолжается большая уборка на городских кладбищах
- Я приезжаю всегда с мешком, с метелочкой, уношу все за собой. Люди бросают все. Порядок наводить надо.
За такими нерадивыми гражданами приходится убирать городским службам.
ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Такая же ситуация остается. Хотя аншлаги повешены по кладбищу, что носите мусор на дорогу. Или к бачкам, или на дорогу. Но не прячьте в кусты. Один в кусты запрятал, второй туда же бросает. Такие были случаи, я ловил через дорогу людей. Люди уносили в лес прятать. Зачем вы в лес несете? Положите на дорогу. Рабочие пойдут, очень удобно будет».
На Филейском кладбище есть еще одна проблема. Некоторые кировчане иногда вывозят мусор, в том числе строительный, прямо на территорию кладбища.
ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Вплоть до бытовой техники. Диваны, холодильники, все сюда валят. Почему, объясняю. Потому что, когда лето, можно вывезти в лес, куда-то спрятать. Дорого вывозить на полигон. А зимой дорога через кладбище. Вот на кладбище и выкидывали мусор».
Именно поэтому, чтобы не допускать образования здесь несанкционированных свалок, задний въезд на Филейское кладбище со стороны деревни Хабаровы сейчас перегорожен земляной насыпью.
С кладбищ Кирова вывезено более сотни грузовиков с отходами. Только на одном Филейском работают 5 машин и трактор. Они вывозят мусор из контейнеров, с центральных дорог и с разворотных кругов. Во время масштабной уборки на территорию кладбища не рекомендуется заезжать на личных автомобилях - иначе спецтехника не сможет полноценно убирать и вывозить мусор. Право беспрепятственного проезда на территорию кладбища имеет катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию. Кроме того, с разрешения смотрителя посетители мест захоронений могут проезжать в случаях установки или замены надмогильных сооружений. Запрещается въезжать на территорию кладбища на личном автотранспорте - за исключением инвалидов и престарелых граждан. Добавим, на Киров в эти выходные обрушился сильный ураган. Он обрывал провода и валил деревья.
ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«На филейском, на сегодняшний момент ни одной жалобы не было. Я объезжал сегодня, визуально нигде нет деревьев упавших».
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