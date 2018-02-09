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В Кирове продолжается большая уборка на городских кладбищах

Сегодня, 10:21 | Просмотров: 34 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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В Кирове продолжается большая уборка на городских кладбищах. Вывезено более сотни машин с мусором.
 
 
Уборка после уборки. В субботу множество кировчан отправились на городские кладбища, что бы почтить память усопших родственников и прибраться на могилах. Однако, далеко не все выбросили мусор в контейнеры.

- Я приезжаю всегда с мешком, с метелочкой, уношу все за собой. Люди бросают все. Порядок наводить надо.

За такими нерадивыми гражданами приходится убирать городским службам.

В Кирове продолжается большая уборка на городских кладбищах ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Такая же ситуация остается. Хотя аншлаги повешены по кладбищу, что носите мусор на дорогу. Или к бачкам, или на дорогу. Но не прячьте в кусты. Один в кусты запрятал, второй туда же бросает. Такие были случаи, я ловил через дорогу людей. Люди уносили в лес прятать. Зачем вы в лес несете? Положите на дорогу. Рабочие пойдут, очень удобно будет».

На Филейском кладбище есть еще одна проблема. Некоторые кировчане иногда вывозят мусор, в том числе строительный, прямо на территорию кладбища.

ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«Вплоть до бытовой техники. Диваны, холодильники, все сюда валят. Почему, объясняю. Потому что, когда лето, можно вывезти в лес, куда-то спрятать. Дорого вывозить на полигон. А зимой дорога через кладбище. Вот на кладбище и выкидывали мусор».

Именно поэтому, чтобы не допускать образования здесь несанкционированных свалок, задний въезд на Филейское кладбище со стороны деревни Хабаровы сейчас перегорожен земляной насыпью.

С кладбищ Кирова вывезено более сотни грузовиков с отходами. Только на одном Филейском работают 5 машин и трактор. Они вывозят мусор из контейнеров, с центральных дорог и с разворотных кругов. Во время масштабной уборки на территорию кладбища не рекомендуется заезжать на личных автомобилях - иначе спецтехника не сможет полноценно убирать и вывозить мусор. Право беспрепятственного проезда на территорию кладбища имеет катафалк, а также сопровождающий его транспорт, образующие похоронную процессию. Кроме того, с разрешения смотрителя посетители мест захоронений могут проезжать в случаях установки или замены надмогильных сооружений. Запрещается въезжать на территорию кладбища на личном автотранспорте - за исключением инвалидов и престарелых граждан. Добавим, на Киров в эти выходные обрушился сильный ураган. Он обрывал провода и валил деревья.

ГЕННАДИЙ ТИУНОВ, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ СЛУЖБЫ ПО ВОПРОСАМ ПОХОРОННОГО ДЕЛА МКУ «ДИРЕКЦИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА КИРОВА»:
«На филейском, на сегодняшний момент ни одной жалобы не было. Я объезжал сегодня, визуально нигде нет деревьев упавших».


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