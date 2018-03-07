Михаил Бабич поздравил пограничников с профессиональным праздником

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В России отметили День пограничника. Накануне всех, причастных к истории этого рода войск, с праздником поздравил полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.Поздравительный адрес от имени полпреда во время торжественного мероприятия, посвященного Дню пограничника, зачитал помощник полномочного представителя Сергей Валенков. Сегодня Пограничная служба ФСБ России находится в первых рядах борьбы с транс-национальной преступностью, контрабандой оружия и наркотиков, а также нелегальной миграцией. И бойцы службы самоотверженно и с честью выполняют все поставленные перед ними задачи. В честь праздника в Нижнем Новгороде состоялась закладка капсул памяти на месте стелы «Пограничникам всех поколений посвящается».