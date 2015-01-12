Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

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Более 100 городов страны присоединились к всероссийской встрече близнецов. Люди, похожие как две капли воды, собрались и в Кирове. О празднике под названием "Двойное счастье" расскажет Роман Четвериков.Каждую из этих семей можно назвать особенной. Однажды в их жизни случилось событие, которое одних может повергнуть в шоковое состояние. Но появление на свет близняшек, двойняшек и тройняшек родители расценивают исключительно с положительной стороны.Соня с Полиной по 10 лет. Между собой не видят никакой разницы. Вместе поют, любят рисование. Да и в целом, им просто интересно друг с другом. А этих девочек учителя в школе даже не различают по голосам. Чем они и пользуются, называя общее сходство, лекарством от скуки.Праздник «Двойное счастье» организован в Кирове уже в 4-й раз. Его участников становится все больше. Нынче встретилось около 45 пар двойняшек. Самым старшим было по 20 лет, а самой младшей парочке всего 7 месяцев. Это выяснилось в ходе развлекательной программы. В нее входили различные конкурсы. В том числе и на "Самый оригинальный костюм". В этой номинации можно было отметить семью Порошиных.Обмен родительским опытом одна из задач подобных встреч. Рождение двойняшек — это открытие мира двойных приключений, двойных радостей и двойных забот. Которых, к слову не надо бояться, утверждали папы и мамы.На память от "Двойного счастья" у кировчан останется общее фотография и желание в следующий раз увидеть новых лиц на празднике, призванном укреплять семейные ценности.