Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов
Каждую из этих семей можно назвать особенной. Однажды в их жизни случилось событие, которое одних может повергнуть в шоковое состояние. Но появление на свет близняшек, двойняшек и тройняшек родители расценивают исключительно с положительной стороны.
- Полезно для нервов, особенно для психики.
Соня с Полиной по 10 лет. Между собой не видят никакой разницы. Вместе поют, любят рисование. Да и в целом, им просто интересно друг с другом. А этих девочек учителя в школе даже не различают по голосам. Чем они и пользуются, называя общее сходство, лекарством от скуки.
ДИАНА И ВАЛЕРИЯ САДОВСКИХ:
«Ну, много плюсов. Весело, сдавать друг за друга можно. Нас различают, все смотрят. Если говорят, что нас знают, мы специально переодеваемся и проверяем насколько это правда».
Праздник «Двойное счастье» организован в Кирове уже в 4-й раз. Его участников становится все больше. Нынче встретилось около 45 пар двойняшек. Самым старшим было по 20 лет, а самой младшей парочке всего 7 месяцев. Это выяснилось в ходе развлекательной программы. В нее входили различные конкурсы. В том числе и на "Самый оригинальный костюм". В этой номинации можно было отметить семью Порошиных.
ТАТЬЯНА ПОРОШИНА:
«Алена то строит. Она командирша у нас. Она командует, все мальчики подъем, мальчики кушать, мальчики гулять. Командир с рождения».
Обмен родительским опытом одна из задач подобных встреч. Рождение двойняшек — это открытие мира двойных приключений, двойных радостей и двойных забот. Которых, к слову не надо бояться, утверждали папы и мамы.
СЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ:
«Что один, что двое, какая разница. У них режим один, кормление одинаковое. Только шевелится самому приходиться побольше».
На память от "Двойного счастья" у кировчан останется общее фотография и желание в следующий раз увидеть новых лиц на празднике, призванном укреплять семейные ценности.
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