ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

29 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6420
EURO: 72.5269
Погода в городе Кирове:
ночью:  +10...+12°C
утром:  +17...+19°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

Сегодня, 17:53 | Просмотров: 104 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
Поделиться новостью:
Более 100 городов страны присоединились к всероссийской встрече близнецов. Люди, похожие как две капли воды, собрались и в Кирове. О празднике под названием "Двойное счастье" расскажет Роман Четвериков.

Каждую из этих семей можно назвать особенной. Однажды в их жизни случилось событие, которое одних может повергнуть в шоковое состояние. Но появление на свет близняшек, двойняшек и тройняшек родители расценивают исключительно с положительной стороны.

- Полезно для нервов, особенно для психики.

Соня с Полиной по 10 лет. Между собой не видят никакой разницы. Вместе поют, любят рисование. Да и в целом, им просто интересно друг с другом. А этих девочек учителя в школе даже не различают по голосам. Чем они и пользуются, называя общее сходство, лекарством от скуки.

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецовДИАНА И ВАЛЕРИЯ САДОВСКИХ:
«Ну, много плюсов. Весело, сдавать друг за друга можно. Нас различают, все смотрят. Если говорят, что нас знают, мы специально переодеваемся и проверяем насколько это правда».
 
Праздник «Двойное счастье» организован в Кирове уже в 4-й раз. Его участников становится все больше. Нынче встретилось около 45 пар двойняшек. Самым старшим было по 20 лет, а самой младшей парочке всего 7 месяцев. Это выяснилось в ходе развлекательной программы. В нее входили различные конкурсы. В том числе и на "Самый оригинальный костюм". В этой номинации можно было отметить семью Порошиных.

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецовТАТЬЯНА ПОРОШИНА:
«Алена то строит. Она командирша у нас. Она командует, все мальчики подъем, мальчики кушать, мальчики гулять. Командир с рождения».

Обмен родительским опытом одна из задач подобных встреч. Рождение двойняшек — это открытие мира двойных приключений, двойных радостей и двойных забот. Которых, к слову не надо бояться, утверждали папы и мамы.

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецовСЕРГЕЙ ГЕРАСИМОВ:
«Что один, что двое, какая разница. У них режим один, кормление одинаковое. Только шевелится самому приходиться побольше».
 
На память от "Двойного счастья" у кировчан останется общее фотография и желание в следующий раз увидеть новых лиц на празднике, призванном укреплять семейные ценности.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

15:43 29.05.2018


Проблемный дом на Северо-Садовой, 6-а, может быть отремонтирован в ближайшие два года.

10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

14:17 29.05.2018


10-летняя кировчанка стала жертвой "волшебницы" из Волгограда.

В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

14:03 29.05.2018


В Кирове жертвой мошенников стал работник салона массажа.

В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

13:53 29.05.2018


В Кирове осуждён молодой человек за мошенничество при покупке багги.

В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

13:29 29.05.2018


В Кирове приняли ремонт участков улиц Карла Маркса и Герцена.

В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

13:23 29.05.2018


В Кирове в мкр. Верхние Черемушки появился забор вокруг опасного недостроя.

В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

13:17 29.05.2018


В Кировской области зарегистрирован первый случай заболевания клещевым энцефалитом.

Все новости

Вести. Кировская область

Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

20:01 29.05.2018


Кировчане стали участниками фестиваля по восстановлению исторической среды города

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

20:00 29.05.2018


Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

17:59 29.05.2018


В Кирове прошел отборочный этап открытого чемпионата ДФЛ

Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

17:53 29.05.2018


Кировчане присоединились к всероссийской встрече близнецов

В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

15:20 29.05.2018


В Кирове прошла ежегодная акция "Кораблик надежды"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане присоединились к всероссийской "Трезвой пробежке"

12.01.2015


Кировчане присоединились к всероссийской "Трезвой пробежке"

В классе - только мальчики

20.05.2010


В классе - только мальчики

В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло

29.11.2017


В правительстве региона обсудили проблему двойных квитанций за тепло

Кировчане присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

25.04.2017


Кировчане присоединились к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»

Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

08.05.2018


Жители из 98 городов страны приняли участие в "Вятских холмах"

В 2014 году в Кировской области родились 179 двойняшек и 3 тройни.

01.06.2015


В 2014 году в Кировской области родились 179 двойняшек и 3 тройни.

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх