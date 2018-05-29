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Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт

Сегодня, 20:00 | Просмотров: 103 | Автор: Ольга Чанцева | Версия для печати
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На официальном сайте администрации Кирова накануне появилось постановление о введении режима повышенной готовности в связи с угрозой обрушения жилого дома на улице Северо-Садовой, 6-а.
 
 
Панельная пятиэтажка на Северо-Садовой на первый взгляд ничем особо не выделяется. Только гипсовые маячки в стенах сигнализируют, что с домом что-то не так. Жильцы поясняют ситуацию: проблемы начались 9 лет назад.

- Вот видите такие большие трещины.

Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонтГАЛИНА РЫЖОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. СЕВЕРО-САДОВАЯ, 6А:
«Все началось с того, что у нас меняли межпанельные швы. Их сделали очень плохо, вытащили весь уплотнитель и дом начал шататься, у людей в квартирах стали появляться такие большие трещины. Иногда сидишь дома, и слышишь, что что-то валится».
 
 
Дом был построен в 92 году. Спустя 16 лет стали появляться последствия нарушений, которые строители допустили, начиная с закладки фундамента.

- Вообще должен быть ленточный фундамент, его выкинули, сваи должны быть 12 м, а они только 7.

В доме было проведено несколько ремонтов, но все проблемы решить не удалось. Экспертиза, проведенная несколько лет назад, установила, что строители допустили несколько серьезных отклонений от изначального проекта здания. Власти города, учитывая сложившуюся ситуацию, решили ввести режим повышенной готовности к ЧС из-за угрозы обрушения дома. По информации управления гражданской защиты, в настоящее время угрозы для жителей дома нет. Но выявлено небольшое увеличение трещин. Поэтому принятое руководством города постановление позволит ускорить сроки проведения капремонта, если дальнейшая экспертиза подтвердит такую необходимость. Сейчас готовятся все необходимые документы для направления их в Фонд капитального ремонта Кировской области.


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