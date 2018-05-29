Дом на Северо-Садовой, 6-а ожидает капитальный ремонт
- Вот видите такие большие трещины.
ГАЛИНА РЫЖОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА ДОМА НА УЛ. СЕВЕРО-САДОВАЯ, 6А:
- Вообще должен быть ленточный фундамент, его выкинули, сваи должны быть 12 м, а они только 7.
В доме было проведено несколько ремонтов, но все проблемы решить не удалось. Экспертиза, проведенная несколько лет назад, установила, что строители допустили несколько серьезных отклонений от изначального проекта здания. Власти города, учитывая сложившуюся ситуацию, решили ввести режим повышенной готовности к ЧС из-за угрозы обрушения дома. По информации управления гражданской защиты, в настоящее время угрозы для жителей дома нет. Но выявлено небольшое увеличение трещин. Поэтому принятое руководством города постановление позволит ускорить сроки проведения капремонта, если дальнейшая экспертиза подтвердит такую необходимость. Сейчас готовятся все необходимые документы для направления их в Фонд капитального ремонта Кировской области.
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