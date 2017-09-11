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Новости / Общество

На заседании областного правительства решали социальные вопросы

Сегодня, 12:40 | Просмотров: 117 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Накануне прошло очередное заседание областного правительства. На повестку был вынесен целый ряд социальных вопросов. В частности: итоги реализации пилотного проекта по обеспечению древесиной отдельных категории граждан, подготовка к летней оздоровительной компании и обеспечение жильем детей сирот.

Напомним, что пилотный проект по обеспечению дровяной древесиной стартовал в конце августа прошлого года в Слободском районе и городе Слободском. Бесплатные дрова получили инвалиды Великой Отечественной войны, участники и ветераны ВОВ, граждане, удостоенные звания Героя Советского Союза, Герои России и кавалеры ордена Славы. Реализация проекта осуществлялась заключалась не только в обеспечении древесиной, но и распиловкой и колкой дров.

На заседании областного правительства решали социальные вопросыАНДРЕЙ ЧЕМОДАНОВ, НАЧАЛЬНИК КИРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "КИРОВСКАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ И НАЗЕМНОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ":
«Технологическая схема проекта предусматривала безвозмездное предоставление и доставку непосредственно к месту жительства данных граждан древесины в объеме 15 кубических метров».
 
В настоящее время рассматривается возможность расширения географии проекта и привлечение к реализации социально ориентированный бизнес. В Кировской области продолжается подготовка к летней оздоровительной кампании. Обеспечение безопасности детей во время летнего оздоровительного сезона - приоритетная задача. Особое внимание в текущем году планируется уделить вопросам организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также подростков, имеющих нарушения здоровья.

На заседании областного правительства решали социальные вопросыГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Для проведения оздоровительной компании в областном бюджете на 2018 год запланированы финансовые средства в размере более 245 миллионов рублей, что выше факта 2017 года 2,7 миллиона рублей. В летнем сезоне на территории Кировской области планируют осуществлять свою деятельность 564 детских лагеря различных видов».
 
Еще один вопрос был посвящен обеспечению жильем детей сирот. На заседании отметили положительную динамику в решении этого вопроса. Если в 13 году квартиры поучили 342 человека, то в прошлом году 729. В этом году на приобретение жилья предусмотрено почти 460 миллионов рублей из них 410 миллионов - деньги областного бюджета.

На заседании областного правительства решали социальные вопросыИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Несмотря на то, что количество жилых помещений ежегодно увеличивается, которые приобретаются на первичном рынке и вводится в строй нашими строительными организациями, острота проблемы обеспечения качественным жильем детей-сирот не снижается».


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