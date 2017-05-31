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Новости / Общество

На совещании у главного федерального инспектора разобрали ошибки отопительного сезона

Сегодня, 13:05 | Просмотров: 95 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Итоги отопительного сезона подвели на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области.

Серьезных аварий на объектах теплоснабжения не было. Не смотря на это сложная ситуация сложилась в поселке Безбожник Мурашинского района. Здесь в ряде социальных объектах на протяжении зимы не соблюдалась необходимая температура. Причина оказалась в котле, который был просто не способен выработать тепло в нужном количестве. После замены - проблема решилась. Также в ходе встречи подняли вопрос резкого роста цен на каменный уголь и дрова. Из-за этого топливо были вынуждены закупать по ценам, выше тех, которые были заложены в тарифах. В результате возникла задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.

На совещании у главного федерального инспектора разобрали ошибки отопительного сезонаВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В ПФО:
«Все эти обстоятельства создают серьезную проблему при подготовке теплоснабжающих организаций к отопительному сезону 18-19гг. И ставят под угрозу его бесперебойное прохождение в целом ряде муниципальных образований Кировской области».

В ходе встречи собравшиеся обсудили пути выхода из сложившейся ситуации. Среди них работа по жителям должникам, а также выплата субсидий, которые возместят недополученные доходы ресурсоснабжающим компаниям.


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