На совещании у главного федерального инспектора разобрали ошибки отопительного сезона

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Итоги отопительного сезона подвели на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области.Серьезных аварий на объектах теплоснабжения не было. Не смотря на это сложная ситуация сложилась в поселке Безбожник Мурашинского района. Здесь в ряде социальных объектах на протяжении зимы не соблюдалась необходимая температура. Причина оказалась в котле, который был просто не способен выработать тепло в нужном количестве. После замены - проблема решилась. Также в ходе встречи подняли вопрос резкого роста цен на каменный уголь и дрова. Из-за этого топливо были вынуждены закупать по ценам, выше тех, которые были заложены в тарифах. В результате возникла задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов.В ходе встречи собравшиеся обсудили пути выхода из сложившейся ситуации. Среди них работа по жителям должникам, а также выплата субсидий, которые возместят недополученные доходы ресурсоснабжающим компаниям.