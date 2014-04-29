В Кирове презентовали книгу об управлении федеральной службы безопасности области
Это не просто книга - вековая история спецслужбы, которая претерпев немало реорганизаций с самого основания и до сегодняшнего дня, остается верной своей задаче номер один - обеспечивать безопасность страны.
СЕРГЕЙ МОЧАЛОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, НАЧАЛЬНИК УФСБ РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«За эту столетнюю историю управление меняло свои названия, менялись адреса, менялись задачи, но, тем не менее, всегда органы безопасности стояли на страже интересов государства».
"Страницы столетней истории" - попытка осмыслить историю Управления, систематизировать уже известные факты и наметить направления для будущих исследований. В историческом очерке - уникальные фотографии и документы, которые публикуются в книге впервые.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«И вот, очень видно, с каким энтузиазмом, с какой такой сопричастностью, Сергей Геннадьевич сейчас рассказывал как он и сотрудники участвовали в создании этой книги».
Немало интересных исторических фактов, а также открыты новые, ранее неизвестные биографические сведения о руководителях органов безопасности нашего региона.
ВАЛЕРИЙ ТОПОРОВ, АВТОР КНИГИ, ВЕТЕРАН ФСБ:
«В ней - всё уникально, потому что ведь мы знаем, что не так часто издаются книги о такой специфической службе, как контрразведка, она всегда находится в тени, она никогда не бывает публичной, а здесь, в этой книге раскрыты самые различные периоды истории и конкретные люди, которые стояли за этими событиями».
Главная идея авторов и исполнителей проекта состоит в том, что на всех этапах истории - Служение Отечеству было и остается стержнем исторической миссии сотрудников кировского управления ФСБ.
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