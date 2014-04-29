В Кирове презентовали книгу об управлении федеральной службы безопасности области

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В Кирове состоялась презентация книги «Страницы столетней истории», посвященной 100-летию со дня образования органов госбезопасности на Вятской земле. Над уникальным изданием работали профессорско-преподавательский состав Вятского государственного университета, ветераны и действующие сотрудники Управления.Это не просто книга - вековая история спецслужбы, которая претерпев немало реорганизаций с самого основания и до сегодняшнего дня, остается верной своей задаче номер один - обеспечивать безопасность страны."Страницы столетней истории" - попытка осмыслить историю Управления, систематизировать уже известные факты и наметить направления для будущих исследований. В историческом очерке - уникальные фотографии и документы, которые публикуются в книге впервые.Немало интересных исторических фактов, а также открыты новые, ранее неизвестные биографические сведения о руководителях органов безопасности нашего региона.Главная идея авторов и исполнителей проекта состоит в том, что на всех этапах истории - Служение Отечеству было и остается стержнем исторической миссии сотрудников кировского управления ФСБ.