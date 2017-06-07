В Кировской области ожидаются сильный ветер и грозы.
В зону "ныряющего" северо-западного циклона попали Кировская область, Нижегородская область, Чувашия и Марий Эл.
В течение 30 мая в ряде районов данных регионов ожидаются умеренные и сильные грозы.
Возможны шквалы, крупный град и смерчи с порывами ветра до 25 метров в секунду.
Около полудня дожди с сильными порывами ветра уже прошли в Лебяжье и Арбажском районе.
фото vk.com/meteokirov
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