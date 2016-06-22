ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

30 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.5937
EURO: 72.5211
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье

Сегодня, 17:52 | Просмотров: 88 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня депутаты городской думы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье. Напомним, с такой инициативой выступила Вятская Епархия.

Памятник царской семье Вятская епархия предложила установить на Набережной Грина около веерной лестницы. На выбор места повлияла и близость храма Феодоровской иконы Божией Матери, которая являлась покровительницей царского дома Романовых. Кировский памятник - это копия скульптуры, установленной в Дивеево. Все расходы по установке памятника взяли благотворители. Планировалось, что на сегодняшнем заседании Гордумы депутаты согласуют установку памятника царской семье. Но глава администрации Илья Шульгин предложил не обсуждать этот вопрос.

- Ставлю предложение на голосование по исключению из повестки дня в рассмотрении. Прошу голосовать.
- Вопрос исключается из повестки дня.

Предполагается, что вопрос о новом памятнике пройдет общественное обсуждение. На этом заседании Гордумы состоялось утверждение кандидатуры новых заместителей главы администрации. Социальный блок будет курировать Лариса Копысова. Заместителем по вопросам муниципальной собственности и инвестиций станет Антон Карпинский, который работал в Сочи, где занимался земельными вопросами во время подготовки и проведения Олимпийских игр.

Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семьеАНТОН КАРПИНСКИЙ:
«Здесь именно такие же цели будут стоять передо мной - проведение мероприятий по празднованию 650-летию Кирова, застройка крупных кварталов, организация знаковых мест, мне это интересно, и здесь я именно поэтому».

Добавим, что основной задачей нового заместителя станет привлечение инвестиций на развитие городских объектов, в том числе, и социальных.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

14:22 30.05.2018


В Кировской области должникам разослали желтые "долговые квитанции".

В Кирвоской области изъяли первую фальшивую купюру номиналом 2 тысячи рублей.

14:10 30.05.2018


В Кирвоской области изъяли первую фальшивую купюру номиналом 2 тысячи рублей.

В Кирове задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков.

14:01 30.05.2018


В Кирове задержали девушку, подозреваемую в сбыте наркотиков.

В Пижанском районе вор украл из кафе деньги и потерял половину по дороге.

13:55 30.05.2018


В Пижанском районе вор украл из кафе деньги и потерял половину по дороге.

В Кирове двух подруг оштрафовали за незаконное проникновение в чужую квартиру.

13:38 30.05.2018


В Кирове двух подруг оштрафовали за незаконное проникновение в чужую квартиру.

В Кировской области ожидаются сильный ветер и грозы.

13:21 30.05.2018


В Кировской области ожидаются сильный ветер и грозы.

В Кирове мошенники обманули таксиста и работника салона сотовой связи.

12:55 30.05.2018


В Кирове мошенники обманули таксиста и работника салона сотовой связи.

Все новости

Вести. Кировская область

Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

20:40 30.05.2018


Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

20:28 30.05.2018


В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

20:27 30.05.2018


В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

17:54 30.05.2018


Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье

17:52 30.05.2018


Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове установят памятник «Сестра милосердия»

22.06.2016


В Кирове установят памятник «Сестра милосердия»

Заместителем главы администрации г. Кирова по инвестициям назначен Антон Карпинский.

16.05.2018


Заместителем главы администрации г. Кирова по инвестициям назначен Антон Карпинский.

Заседание Кировской городской думы

21.12.2017


Заседание Кировской городской думы

Депутаты Кировской гордумы согласовали новых назначенцев в администрации города.

30.04.2015


Депутаты Кировской гордумы согласовали новых назначенцев в администрации города.

Заседание Гордумы. Уход с поста главы администрации города Кирова Дмитрия Драного

30.10.2014


Заседание Гордумы. Уход с поста главы администрации города Кирова Дмитрия Драного

Депутаты Слободского не дали главе города уйти в отставку.

12.03.2015


Депутаты Слободского не дали главе города уйти в отставку.

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх