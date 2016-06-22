Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье

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Сегодня депутаты городской думы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье. Напомним, с такой инициативой выступила Вятская Епархия.Памятник царской семье Вятская епархия предложила установить на Набережной Грина около веерной лестницы. На выбор места повлияла и близость храма Феодоровской иконы Божией Матери, которая являлась покровительницей царского дома Романовых. Кировский памятник - это копия скульптуры, установленной в Дивеево. Все расходы по установке памятника взяли благотворители. Планировалось, что на сегодняшнем заседании Гордумы депутаты согласуют установку памятника царской семье. Но глава администрации Илья Шульгин предложил не обсуждать этот вопрос.Предполагается, что вопрос о новом памятнике пройдет общественное обсуждение. На этом заседании Гордумы состоялось утверждение кандидатуры новых заместителей главы администрации. Социальный блок будет курировать Лариса Копысова. Заместителем по вопросам муниципальной собственности и инвестиций станет Антон Карпинский, который работал в Сочи, где занимался земельными вопросами во время подготовки и проведения Олимпийских игр.Добавим, что основной задачей нового заместителя станет привлечение инвестиций на развитие городских объектов, в том числе, и социальных.