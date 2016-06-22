Депутаты гордумы не стали рассматривать вопрос об установке в Кирове памятника царской семье
Памятник царской семье Вятская епархия предложила установить на Набережной Грина около веерной лестницы. На выбор места повлияла и близость храма Феодоровской иконы Божией Матери, которая являлась покровительницей царского дома Романовых. Кировский памятник - это копия скульптуры, установленной в Дивеево. Все расходы по установке памятника взяли благотворители. Планировалось, что на сегодняшнем заседании Гордумы депутаты согласуют установку памятника царской семье. Но глава администрации Илья Шульгин предложил не обсуждать этот вопрос.
- Ставлю предложение на голосование по исключению из повестки дня в рассмотрении. Прошу голосовать.
- Вопрос исключается из повестки дня.
Предполагается, что вопрос о новом памятнике пройдет общественное обсуждение. На этом заседании Гордумы состоялось утверждение кандидатуры новых заместителей главы администрации. Социальный блок будет курировать Лариса Копысова. Заместителем по вопросам муниципальной собственности и инвестиций станет Антон Карпинский, который работал в Сочи, где занимался земельными вопросами во время подготовки и проведения Олимпийских игр.
АНТОН КАРПИНСКИЙ:
«Здесь именно такие же цели будут стоять передо мной - проведение мероприятий по празднованию 650-летию Кирова, застройка крупных кварталов, организация знаковых мест, мне это интересно, и здесь я именно поэтому».
Добавим, что основной задачей нового заместителя станет привлечение инвестиций на развитие городских объектов, в том числе, и социальных.
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