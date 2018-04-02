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Новости / Общество

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

Сегодня, 17:54 | Просмотров: 89 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Приставам из Нижнего Новгорода найти злостного неплательщика алиментов помог домашний питомец должника - кот. Подробности этой истории и о том, как в Кировской области взыскивают долги у нерадивых родителей, в репортаже Ивана Швецова.

Забавный случай произошел в соседнем Нижнем Новгороде. Там приставы пришли к мужчине, который задолжал по алиментам 800 тысяч рублей. Открывшая дверь сожительница уверяла, что неплательщика нет дома, и даже пригласила убедиться их в этом лично. В одной из комнат внимание приставов привлек кот, который пристально и даже с некоторым удивлением смотрел под диван. Наклонившись, судебный пристав обнаружил... должника, который с удивительной ловкостью спрятался там. А в Кировской области злостных неплательщиков алиментов находят и без помощи котов, после чего привлекают их к принудительным работам в исправительный центр при колонии-поселении №21, рядом с Чепецком. Анатолий Барабанов задолжал 233 тысячи рублей на содержание своей 5-летней дочки. В качестве наказания суд приговорил его к исправительным работам сроком на 1 год.

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке АНАТОЛИЙ БАРАБАНОВ, НЕПЛАТЕЛЬЩИК АЛИМЕНТОВ:
«Да, я естественно, раскаиваюсь, нет официальной работы, в тот момент не было. И не смог оплатить алименты».
 
 
Алексей Дзюин скоро выйдет из исправительного центра. У него почти совершеннолетний сын, Максим. Сумму долга по алиментам он называть не может, поскольку точно не знает. Как правило, суммы внушительные, особенно, если ребенку скоро 18 лет, а отец постоянной работы не имеет.

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке АЛЕКСЕЙ ДЗЮИН, НЕПЛАТЕЛЬЩИК АЛИМЕНТОВ:
«Ну он в Кирове сейчас живет с матерью. Она замуж вышла, мы с его матерью не расписаны были. Просто дал фамилию и отчество. Выйду, буду работать, платить алименты».
 
 
У Андрея Гужавина двое детей - сын и дочь. Задолжал платежи по алиментам, как сам говорит, по болезни. Не было работы, не мог платить. Сейчас он отбывает наказание в исправительном центре. С его заработка в доход государства удерживается от 5 до 20%.

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке АНДРЕЙ ГУЖАВИН, НЕПЛАТЕЛЬЩИК АЛИМЕНТОВ:
«Наказание, конечно, справедливое. Свои же дети-то. Надо их подымать на ноги. Больше некому».
 
 
Участок исправцентра в Кирово-Чепецке рассчитан на 70 человек. Со всеми отбывающими наказание заключены трудовые договоры. Кстати, этот новый вид наказания был введен в России с 1 января 2017 года. Он применяется за преступления средней и небольшой тяжести, или как мера поощрения при замене не отбытой части тюремного срока. Важно отметить, что работа в исправцентре - это не лишение свободы в юридическом смысле. Отбывающие наказание могут жить за территорией учреждения со своими семьями 1/3 срока, могут голосовать на выборах и уходить в отпуск. Всего в России действует 4 таких исправительных центра.


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