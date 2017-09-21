В Кировской области ожидаются заморозки.

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Кировский гидрометцентр вновь предупредил о неблагоприятных погодных условиях.

В ближайшие двое суток в регионе ожидаются заморозки. Ночью 31 мая местами температура воздуха на поверхности почвы может опуститься до -3 градусов.

Понижение температуры до минусовых значений прогнозируется и с 1 по 3 июня. В ряде районов на поверхности почвы температура воздуха может понизиться до -7 градусов. В Кирсинском, Афанасьевском и Омутнинском районах возможно выпадение снега и формирование временного снежного покрова.

А накануне через Кировскую область прошел очередной ураган. Больше других от непогоды пострадали Яранский, Санчурский, Пижанский, Советский, Вятскополянский и Кикнурский районы.

В ряде населенных пунктах из-за шквалистого ветра было нарушено электроснабжение. Для оперативного устранения последствий на помощь были делегированы бригады из других районов.