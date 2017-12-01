ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

31 мая 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.0188
EURO: 72.5806
Погода в городе Кирове:
вечером:  +3...+5°C
ночью:  +1...+3°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

Сегодня, 15:13 | Просмотров: 76 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кировской области проверили организации, которые занимаются добычей песка. Выяснилось, что целый ряд предприятий пользуются природными ресурсами без необходимых в таких случаях разрешений.

В Кировской области добывают более 20 видов полезных ископаемых. Их запасы прошли государственную экспертизу и учтены государственным фондом недр. Недра - достояние государства, поэтому разработку месторождений можно производить только после оформления специального государственного разрешения в виде лицензии.

Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей пескаАНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КИРОВСКОГО МЕЖРАЙОНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА:
«На территории области выдано и действует более 130 лицензий на добычу общераспространенных полезных ископаемых. Это песок, песчано-гравийная смесь, глина и торф».

Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по охране водных объектов среди организаций, которые занимаются добычей общераспространенных полезных ископаемых. В ходе проверки было установлено, что водные объекты и их береговые полосы в Зуевском, Кирово-Чепецком, Советском, Малмыжском районе используются без соответствующих разрешений. Это, в свою, очередь приводит к непринятию мер по защите вод и водных биоресурсов от негативного воздействия.
 
 
АНТОН КАЗАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ КИРОВСКОГО МЕЖРАЙОНОГО ПРИРОДООХРАННОГО ПРОКУРОРА:
«Более половины недропользователей либо не приступили к пользованию недрами в тех объемах, которые установлены лицензиями, либо добывают недра в меньших объемах, что приводит к недополучению налоговых поступлений от данных субъектов».
 
 
За добычу общераспространенных полезных ископаемых без лицензии предусмотрен штраф либо уголовная ответственность, а нарушение существенных условий лицензий может повлечь за собой досрочное прекращение права пользования недрами.

Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей «Зуевской механизированной колонны», «Кирово-Чепецкого управления строительства», СПК СА колхоза «Зерновой» в Малмыжском районе и ООО «Гарант» в Советском районе внесены представления. Устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».

16:37 31.05.2018


Футболисты кировского «Факела» одержали вторую победу в первенстве межрегиональной федерации «Золотое Кольцо».

Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

16:33 31.05.2018


Сразу два кировских боксёра стали мастерами спорта России.

Строительство дороги Опарино-Альмеж планируется завершить в 2019 году.

16:22 31.05.2018


Строительство дороги Опарино-Альмеж планируется завершить в 2019 году.

С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

15:38 31.05.2018


С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

В Кирове вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

15:13 31.05.2018


В Кирове вынесли приговор водителю, который спровоцировал ДТП с тяжкими последствиями.

В Кировской области на президента ООО «Движение-Нефтепродукт» завели уголовное дело.

15:06 31.05.2018


В Кировской области на президента ООО «Движение-Нефтепродукт» завели уголовное дело.

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

12:51 31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

Все новости

Вести. Кировская область

Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

15:13 31.05.2018


Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

20:40 30.05.2018


Школьники прошли испытание противогазами и взрывами

В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

20:28 30.05.2018


В Кирове продолжается ремонт улиц в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

20:27 30.05.2018


В Кирове прошел рейд по квартирам должников за газ

Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

17:54 30.05.2018


Трудовая терапия для должников. Как возвращают алименты в Кирово-Чепецке

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователей

01.12.2017


Министерство охраны окружающей среды продолжает мониторинг работы недропользователей

Новое месторождение полезных ископаемых

21.07.2015


Новое месторождение полезных ископаемых

В Кирово-Чепецком районе незаконно добывали полезные ископаемые.

06.07.2015


В Кирово-Чепецком районе незаконно добывали полезные ископаемые.

Месторождение «Пакштинское» готово для освоения

08.12.2016


Месторождение «Пакштинское» готово для освоения

Запасы Костровского месторождения пойдут на ремонт дорог

11.05.2016


Запасы Костровского месторождения пойдут на ремонт дорог

Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

01.11.2017


Прокуратура проверяет предприятия, которые используют в своей работе водные ресурсы

Популярные новости

В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

19.05.2018


В Кировской области объявили новое метеопредупреждение.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

21.05.2018


В Кирове нашли пропавшего без вести 12-летнего мальчика.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх