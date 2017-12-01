Прокуратура проверила организации, которые занимаются добычей песка

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Кировская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства по охране водных объектов среди организаций, которые занимаются добычей общераспространенных полезных ископаемых. В ходе проверки было установлено, что водные объекты и их береговые полосы в Зуевском, Кирово-Чепецком, Советском, Малмыжском районе используются без соответствующих разрешений. Это, в свою, очередь приводит к непринятию мер по защите вод и водных биоресурсов от негативного воздействия.

«Более половины недропользователей либо не приступили к пользованию недрами в тех объемах, которые установлены лицензиями, либо добывают недра в меньших объемах, что приводит к недополучению налоговых поступлений от данных субъектов».

В Кировской области проверили организации, которые занимаются добычей песка. Выяснилось, что целый ряд предприятий пользуются природными ресурсами без необходимых в таких случаях разрешений.В Кировской области добывают более 20 видов полезных ископаемых. Их запасы прошли государственную экспертизу и учтены государственным фондом недр. Недра - достояние государства, поэтому разработку месторождений можно производить только после оформления специального государственного разрешения в виде лицензии.За добычу общераспространенных полезных ископаемых без лицензии предусмотрен штраф либо уголовная ответственность, а нарушение существенных условий лицензий может повлечь за собой досрочное прекращение права пользования недрами.Для устранения выявленных нарушений в адрес руководителей «Зуевской механизированной колонны», «Кирово-Чепецкого управления строительства», СПК СА колхоза «Зерновой» в Малмыжском районе и ООО «Гарант» в Советском районе внесены представления. Устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры.