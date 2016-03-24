С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

Поделиться новостью:

Новая сетка составлена с учётом пожеланий слушателей.

Теперь программы кировского радио будут звучать четыре раза в день: по будням - в 7.10, 8.45, 11.10 и в 17.45, по выходным - в 8.10.

Кроме свежих новостей журналисты «Радио России» готовят для вас программы по самым актуальным темам.

В каждом блоке звучит точный прогноз погоды, полезная информация для деловых людей, объявления.

Программы «Радио России» выходят в эфир на частоте 106,3 ФМ.

Также их можно услышать через городскую радиотрансляционную сеть.