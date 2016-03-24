С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».
Новая сетка составлена с учётом пожеланий слушателей.
Теперь программы кировского радио будут звучать четыре раза в день: по будням - в 7.10, 8.45, 11.10 и в 17.45, по выходным - в 8.10.
Кроме свежих новостей журналисты «Радио России» готовят для вас программы по самым актуальным темам.
В каждом блоке звучит точный прогноз погоды, полезная информация для деловых людей, объявления.
Программы «Радио России» выходят в эфир на частоте 106,3 ФМ.
Также их можно услышать через городскую радиотрансляционную сеть.
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