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Новости / Общество

С 1 июня изменится время выхода в эфир региональных блоков «Радио России».

Сегодня, 15:38 | Просмотров: 75 | Версия для печати
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Новая сетка составлена с учётом пожеланий слушателей.
 
Теперь программы кировского радио будут звучать четыре раза в день: по будням - в 7.10, 8.45, 11.10 и в 17.45, по выходным - в 8.10.
 
Кроме свежих новостей журналисты «Радио России» готовят для вас программы по самым актуальным темам.
 
В каждом блоке звучит точный прогноз погоды, полезная информация для деловых людей, объявления.
 
Программы «Радио России» выходят в эфир на частоте 106,3 ФМ.
 
Также их можно услышать через городскую радиотрансляционную сеть.


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