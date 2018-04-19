Кировчане готовятся к Великорецкому крестному ходу

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В ближайшее воскресенье начнется Великорецкий крестный ход. Как изменятся маршруты городского общественного транспорта 3 июня? Что нужно знать паломникам о подготовке к молитвенному шествию?Крестный ход в этом, как и в прошлом году, пройдет по главным улицам города: Ленина, Профсоюзной, Проезжей, Павла Корчагина, Баумана. С 10 утра эти и часть других автомагистралей перекроют, маршруты общественного транспорта изменятся. Подробная информация об этих изменениях уже выложена на сайт администрации города Кирова.Обращаясь к верующим, которые планируют отправиться в паломничество, секретарь Вятской Епархии, подчеркнул, что крестный ход не имеет никакого отношения к туризму. Это особое духовное событие, и относиться к нему нужно соответственно.На местах дневных и ночных стоянок паломников территория обработана от клещей. Но это не значит, что репеллентов с собой брать не нужно - они обязательны, как и удобная, разношенная обувь. По наблюдениям врачей, больше всего жалоб от верующих (пилигримов) поступает именно на мозоли. В местах остановок будет организовано горячее питание, развернуты полевые кухни. Колонну паломников будут сопровождать 2 машины скорой помощи и 25 врачей-добровольцев, они будут идти на расстоянии 500 метров друг от друга. За безопасностью проследят сотрудники МЧС, полицейские, волонтёры-поисковики. 5 июня крестный ход прибудет на Великую, где состоится торжественное богослужение, а вернутся в Киров верующие 8 июня.