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Тульские полицейские передали Вятской епархии серебряный оклад иконы Феодосия Черниговского. Сама святыня была украдена из храма города Советска более 35-ти лет назад.Икону рвали и резали. Опытные воры, участники межрегиональной воровской банды даже усилиями нескольких человек не могли вытащить святыню из ниши. Икона просто "не давалась". В ход шли отвертки, ножи, но все что удалось - это снять серебряный оклад.Оклад иконы Феодосия Черниговского был украден из Покровской церкви города Советска в 1981 году членами банды антиквара Белолипецкого. Злоумышленники грабили церкви по всему Советскому Союзу. Святыни продавали на черном рынке. 700 тысяч рублей - такую сумму могли выручить за оклад иконы Феодосия Черниговского. Серебряная реликвия сделана в начале прошлого века. Ее вес - четыре килограмма. Тульские милиционеры накрыли банду как раз после того, как воры вернулись из Советска. Задержанные всерьез поверили в то, что им помешали провернуть дело высшие силы, которые не простили им надругательство над святыней.Много лет оклад хранился на складе вещдоков тульской милиции.Его обнаружили только в 2014-м году. Три года стражи порядка искали владельцев святыни. Теперь оклад иконы будет возвращен в Покровскую церковь города Советска.Оклад иконы был сделан Иваном Хлебниковым, одним из лучших ювелиров Императорского Двора. В конце 19 века его ставили в один ряд с Фаберже. Добавим, Покровская церковь в Советске пережила в начале 80-х несколько покушений преступников. В общей сложности из храма было украдено 14-ть икон.