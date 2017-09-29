Губернатор представил депутатам ежегодный отчет о проделанной работе

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Перспективы инвестиций, производство молочной продукции, новые школы и детские сады, а также важные именинники дня. Эти и другие темы обсуждались на пленарном заседании областного Заксобрания.А началось пленарное заседание - с торжественной части. Депутаты поздравили с днем рождения губернатора Игоря Васильева. Напомним, Игорь Владимирович родился в 1961 году в Ленинграде. Более десяти лет служил в вооруженных силах, работал в Совете Федерации, возглавлял Росреестр. Губернаторский пост занял в сентябре 2017 года. После торжественной части Игорь Васильев представил ежегодный отчет о работе областного Правительства. В числе приоритетов - работа с инвестициями.Особо Игорь Васильев остановился на перспективах программы «1 миллион тонн молока». Строящийся в Неме молочный комплекс будет ежегодно давать 24 тысячи тонн молока и станет крупнейшим в ПФО. Депутаты предложили более детально рассмотреть вопрос о реализации молочной продукции.Также губернатор ответил на вопросы депутатов о развитии соцсферы - доступности медпомощи, строительстве новых детских садов и школ.На пленарном заседании депутаты приняли отчет о бюджете на 2017 год. Госдолг Кировской области снизился. Кроме того, существенно изменилась его структура - 63% составляют бюджетные кредиты. Власти региона ведут большую работу по снижению процентной ставки по коммерческим кредитам.В числе других вопросов депутаты поддержали инициативу о присвоении звание «Почетный гражданин Кировской области» знаменитой спортсменке Любови Гуриной за выдающиеся заслуги на всероссийских и международных соревнованиях.