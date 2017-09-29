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Губернатор представил депутатам ежегодный отчет о проделанной работе

Сегодня, 10:20 | Просмотров: 126 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Перспективы инвестиций, производство молочной продукции, новые школы и детские сады, а также важные именинники дня. Эти и другие темы обсуждались на пленарном заседании областного Заксобрания.

А началось пленарное заседание - с торжественной части. Депутаты поздравили с днем рождения губернатора Игоря Васильева. Напомним, Игорь Владимирович родился в 1961 году в Ленинграде. Более десяти лет служил в вооруженных силах, работал в Совете Федерации, возглавлял Росреестр. Губернаторский пост занял в сентябре 2017 года. После торжественной части Игорь Васильев представил ежегодный отчет о работе областного Правительства. В числе приоритетов - работа с инвестициями.

Губернатор представил депутатам ежегодный отчет о проделанной работеВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот мы создали благодаря работе Правительства территорию опережающего развития - Вятские Поляны, сейчас у нас на выходе другая территория - Белая Холуница, теперь надо в этих территориях, а там имеются и налоговые льготы, создать и заполнить производственные площади и получить новые рабочие места».

Особо Игорь Васильев остановился на перспективах программы «1 миллион тонн молока». Строящийся в Неме молочный комплекс будет ежегодно давать 24 тысячи тонн молока и станет крупнейшим в ПФО. Депутаты предложили более детально рассмотреть вопрос о реализации молочной продукции.

Губернатор представил депутатам ежегодный отчет о проделанной работеФЕДОР СУРАЕВ, ДЕПУТАТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если не будет понимания, на каких мощностях будет переработка и потом куда будет реализация продукции, то, по сути своей, это не конкретная задача, произвести ради того, чтобы произвести, поэтому я считаю, что вопрос нужно проработать до конца».

Также губернатор ответил на вопросы депутатов о развитии соцсферы - доступности медпомощи, строительстве новых детских садов и школ.

Губернатор представил депутатам ежегодный отчет о проделанной работеИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В таких городах, в районных центрах, где есть работа, где есть, в том числе, сельскохозяйственные предприятия, нужны образовательные центры, где дети смогут учиться сначала общеобразовательным предметам, потом заниматься спортом, плаванием, смотреть кино, потом они поменяются между собой, а вечером, после пяти, туда придут их родители».

На пленарном заседании депутаты приняли отчет о бюджете на 2017 год. Госдолг Кировской области снизился. Кроме того, существенно изменилась его структура - 63% составляют бюджетные кредиты. Власти региона ведут большую работу по снижению процентной ставки по коммерческим кредитам.

ВЛАДИМИР БЫКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас ставка 7,75%, а было 13-14, это главное, что мы сделали, и сегодня вместе с Правительством нам, депутатам, нужно делать все, чтобы недоимок было меньше, чтобы налоги собирались, чтобы бизнес, который у нас сейчас работает на территории, получил "второе дыхание"».

В числе других вопросов депутаты поддержали инициативу о присвоении звание «Почетный гражданин Кировской области» знаменитой спортсменке Любови Гуриной за выдающиеся заслуги на всероссийских и международных соревнованиях.


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