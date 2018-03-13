В Сидоровке проверили, как идут работы по реконструкции детского сада
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас мы устраиваем сюда детей 2015 года, которые живут в Сидоровке. Будем предлагать и городским, если таких желающих не будет, то мы устроим здесь детей и 16, и 17 года детей, которые живут в поселке».
75 малышей уже в августе пойдут, можно сказать, в новый детский сад. В кирпичном здании, построенном в 1990-ом году, проводят реконструкцию. К нему уже сделали современный пристрой. Работы ведутся за счет средств из резервного фонда Президента страны. На эти цели выделено чуть больше 46-ти миллионов рублей.
АЛЕКСАНДР ПЕТРИЦКИЙ, НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Эти средства направлены на проведение строительных работ, приобретение оборудования. А мягкий инвентарь, игрушки, текстиль будут приобретены за счет средств местного бюджета».
Коллектив детского сада уже почти сформирован: все сотрудники, что сейчас работают в маленьком дошкольном учреждении Сидоровки, перейдут сюда.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Родителям, которые живут здесь, повезло больше. Потому что ввод этого детсада позволит брать не только трехлеток, но и ясельников. Это не везде возможно. Для этого и резервный фонд Президента отрабатываем».
На первом этаже разместится пищеблок, на втором - музыкально-спортивный зал. Три группы: у каждой своя уютная раздевалка, просторная спальня и, конечно, основная комната. Срок сдачи детского сада - до 1-го июля.
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