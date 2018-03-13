В Сидоровке проверили, как идут работы по реконструкции детского сада

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В поселке Сидоровка детский сад номер 225 отремонтируют за счет резервного фонда Президента Российской Федерации. Реконструкцию здания оценил Главный федеральный инспектор по Кировской области Владимир Климов.75 малышей уже в августе пойдут, можно сказать, в новый детский сад. В кирпичном здании, построенном в 1990-ом году, проводят реконструкцию. К нему уже сделали современный пристрой. Работы ведутся за счет средств из резервного фонда Президента страны. На эти цели выделено чуть больше 46-ти миллионов рублей.Коллектив детского сада уже почти сформирован: все сотрудники, что сейчас работают в маленьком дошкольном учреждении Сидоровки, перейдут сюда.На первом этаже разместится пищеблок, на втором - музыкально-спортивный зал. Три группы: у каждой своя уютная раздевалка, просторная спальня и, конечно, основная комната. Срок сдачи детского сада - до 1-го июля.