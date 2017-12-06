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Новости / Общество

Встреча губернатора Игоря Васильева с журналистами

Вчера, 20:03 | Просмотров: 163 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кировский аэропорт, возможно, вернется лоукостер "Победа". О том, что правительство региона ведет переговоры с руководством авиакомпании, сообщил сегодня губернатор Игорь Васильев на встрече с журналистами. Также речь шла об итогах участия кировской делегации в петербургском экономическом форуме.

В конце мая делегация Кировской области во главе с Игорем Васильевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней глава региона провел более десятка встреч и деловых переговоров с руководством крупнейших российских и зарубежных компаний. В частности, губернатор принял участие в деловой программе издательства "Просвещение" о будущем российского образования.

Встреча губернатора Игоря Васильева с журналистамиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Вот той концепции, которую мы обсуждаем, о том, что школа должна быть не просто большим и красивым зданием, где определенное время учатся дети и дальше оно стоит, мы его отапливаем, платим налоги, а должны стать, особенно в небольших городах, учебно-культурным центром. Тоже очень достойно и наша точка зрения была услышана».

В ходе работы форума региону удалось заключить соглашения с Севастополем об отдыхе кировских детей на черноморском побережье. На сегодняшний день кировчане ждут предложения от властей Севастополя по приобретению путевок.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«С одной стороны это рамочное соглашение. Что нам интересно в Крыму? Нам интересен отдых. Мы и сформулировали предложения для Севастопольских властей, чтобы они сделали нормальное, разумное предложение, которое может быть, в том числе, через бюджет, а мы знаем, что им выделяют большие деньги, чтобы к ним приезжали отдыхать, могло бы быть поддержано для наших детей».

На встрече журналисты задали вопрос и развитии молочной отрасли в регионе. Программа под условным названием «Миллион тонн молока» - уже начинает внедряться. У Кировской области есть шанс стать ещё более заметной на «молочной» карте России и выйти на лидирующие позиции, если подходить к развитию отрасли комплексно.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сельское хозяйство отличается чем? Нельзя мгновенно вырастить производство в два раза. Это очень длительная история. Корова должна вырасти, чтобы она дала молока. Нужно что-то построить фермы. Для нас эта программа это серьезный локомотив. Кто-то ездил в Нему, где строят город для коров на 3100 голов? Вот стоит съездить и посмотреть что это такое».

Также в ходе беседы был задан вопрос и о развитии аэропорта Победилово. Как отметил глава региона, аэропорт должен работать. Также Игорь Васильев сообщил, что в регион в ближайшее время может вернуться авиакомпания "Победа". Сейчас в компании прорабатывается вопрос, какие маршруты лоукостер будет обслуживать.


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