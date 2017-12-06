Встреча губернатора Игоря Васильева с журналистами

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В Кировский аэропорт, возможно, вернется лоукостер "Победа". О том, что правительство региона ведет переговоры с руководством авиакомпании, сообщил сегодня губернатор Игорь Васильев на встрече с журналистами. Также речь шла об итогах участия кировской делегации в петербургском экономическом форуме.В конце мая делегация Кировской области во главе с Игорем Васильевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. За несколько дней глава региона провел более десятка встреч и деловых переговоров с руководством крупнейших российских и зарубежных компаний. В частности, губернатор принял участие в деловой программе издательства "Просвещение" о будущем российского образования.В ходе работы форума региону удалось заключить соглашения с Севастополем об отдыхе кировских детей на черноморском побережье. На сегодняшний день кировчане ждут предложения от властей Севастополя по приобретению путевок.На встрече журналисты задали вопрос и развитии молочной отрасли в регионе. Программа под условным названием «Миллион тонн молока» - уже начинает внедряться. У Кировской области есть шанс стать ещё более заметной на «молочной» карте России и выйти на лидирующие позиции, если подходить к развитию отрасли комплексно.Также в ходе беседы был задан вопрос и о развитии аэропорта Победилово. Как отметил глава региона, аэропорт должен работать. Также Игорь Васильев сообщил, что в регион в ближайшее время может вернуться авиакомпания "Победа". Сейчас в компании прорабатывается вопрос, какие маршруты лоукостер будет обслуживать.