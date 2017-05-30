Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.
С 3 по 8 июня в Вятской Епархии вновь совершится Всероссийский Великорецкий крестный ход.
Это один из самых протяженных крестных ходов в России. За пять дней пути паломники проходят более 150 км.
В течение этого времени паломники смогут воспользоваться пассажирским транспортом.
Расписание движения автобусов ОАО «КПАТ» в с. Великорецкое на время крестного хода:
03.06.2018 г.
рейсовый автобус № 106 «Бобино – Киров» – 19.50,
рейсовый автобус № 168 «Киров – Митино» – 20.05
(автобусы ждут пассажиров до прихода Великорецкого крестного хода, при необходимости водитель вызывает доп. транспорт).
04.06.2018 г.
рейсовый автобус № 158 «Киров-Ложкари» - 14.50.
(при необходимости водитель вызывает доп. транспорт)
05.06.2018 г.
от Свято-Серафимовского собора г.Кирова в с.Великорецкое – с 16.30. до
17.00. (отправление по мере наполнения автобусов)
из с.Великорецкое в г.Киров – 19.00; 20.00; 21.00
06.06.2018 г.
от Свято-Серафимовского собора г.Кирова в с.Великорецкое – с 06.00. до
08.00. (отправление по мере наполнения автобусов);
из с.Великорецкое в г.Киров - с 09.00. до 19.00.
(отправление по мере прибытия автобусов и их наполнения).
07.06.2018 г.
рейсовый автобус маршрута № 130 «Медяны – Киров» - 18.30
Расписание движения автобусов ООО «Юрьянское АТП» в с. Великорецкое на время крестного хода:
04.06.2018 г.
д.Пашичи - с.Монастырское - 15.00 – 16.30 (2 автобуса)
05.06.2018 г.
Юрья - с. Монастырское - в 2.00 (2 автобуса). Посадка: остановки у Банка, у магазина «Калининский».
с.Монастырское - с.Великорецкое - в 3.00 (2 автобуса).
п.Юрья - с.Великорецкое – 06.00, 15.00
с. Великорецкое - Юрья – 07.00, 19.00
06.06.2018 г.
Юрья - с. Великорецкое - в 7.00, 13.00
с. Великорецкое - Юрья - в 13.00
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