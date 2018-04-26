3 июня в центре Кирова будет ограничено движение транспорта.
- по ул.Урицкого на участке от ул.Орловской до ул.Молодой Гвардии;
- 3 июня 2018 года с 00.00 до окончания шествия колонны:
- по ул.Горбачева на участке от ул.Лесной до ул.Ленина;
- по ул.Урицкого на участке от ул.Орловской до ул.Горбачева;
- по ул.Профсоюзной на участке от ул.Ленина далее по мосту через реку Вятку до ул.Седова;
- по ул.Проезжей на участке от ул.Седова до ул.Павла Корчагина;
- по ул.Павла Корчагина на участке от ул. Проезжей до ул.Баумана;
- по ул.Баумана на участке от ул.Павла Корчагина до ул.Семашко;
- по ул.Семашко на участке от ул.Баумана до ул.Искры;
- по ул.Искры на участке от ул.Семашко до границы муниципального образования «Город Киров»;
- по новому мосту через реку Вятку и по ул.Дзержинского на участке до храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул.Луганская, 5а) (в 13.00 встреча Крестного хода в храме);
- по ул.Ломоносова на участке от ул.Лепсе до ул.Московской;
- по ул.Московской на участке от ул.Ломоносова до ул.Дерендяева;
- по ул.Казанской на участке от ул.Московской до ул.Орловской.
- по ул.Горбачева на участке от ул.Лесной до ул.Ленина;
- по ул.Московской на участке от ул.Дерендяева до ул.Казанской;
- по ул.Орловской на участке от ул.Урицкого до ул.Казанской.
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