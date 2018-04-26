3 июня в центре Кирова будет ограничено движение транспорта.

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На время прохождения Великорецкого крестного хода часть улиц Кирова будет закрыта для транспорта.

Движение транспорта в городе Кирове будет ограничено на следующих улицах:

2 июня 2018 года с 18.00 до 24.00:

- по ул.Горбачева на участке от ул.Лесной до ул.Казанской;

- по ул.Урицкого на участке от ул.Орловской до ул.Молодой Гвардии;

- 3 июня 2018 года с 00.00 до окончания шествия колонны:

- по ул.Горбачева на участке от ул.Лесной до ул.Ленина;

- по ул.Урицкого на участке от ул.Орловской до ул.Горбачева;

3 июня 2018 года с 10.00 до окончания шествия колонны:

- по ул.Ленина на участке от ул.Орловской до ул.Профсоюзной;

- по ул.Профсоюзной на участке от ул.Ленина далее по мосту через реку Вятку до ул.Седова;

- по ул.Проезжей на участке от ул.Седова до ул.Павла Корчагина;

- по ул.Павла Корчагина на участке от ул. Проезжей до ул.Баумана;

- по ул.Баумана на участке от ул.Павла Корчагина до ул.Семашко;

- по ул.Семашко на участке от ул.Баумана до ул.Искры;

- по ул.Искры на участке от ул.Семашко до границы муниципального образования «Город Киров»;

8 июня 2018 года с 11.00 до окончания шествия колонны:

- на участке от границы муниципального образования «Город Киров» до транспортной развязки и подхода к новому мосту через реку Вятку;

- по новому мосту через реку Вятку и по ул.Дзержинского на участке до храма иконы Божией Матери «Всех Скорбящих Радость» (ул.Луганская, 5а) (в 13.00 встреча Крестного хода в храме);

8 июня 2018 года с 14.30 до окончания шествия колонны:

- по ул.Луганской и ул.Ломоносова на участке от ул.Дзержинского до храма во имя святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ул. Ломоносова, 1а);

- по ул.Ломоносова на участке от ул.Лепсе до ул.Московской;

- по ул.Московской на участке от ул.Ломоносова до ул.Дерендяева;

- по ул.Казанской на участке от ул.Московской до ул.Орловской.

8 июня 2018 года с 07.00 до окончания шествия колонны:

- по ул.Урицкого на участке от ул.Орловской до ул.Горбачева;

- по ул.Горбачева на участке от ул.Лесной до ул.Ленина;

- по ул.Московской на участке от ул.Дерендяева до ул.Казанской;

5 июня 2018 года с 12.00 до 18.00 и 6 июня 2017 года с 05.00 до 09.00 (кроме автобусов, предназначенных для перевозки паломников):

- по ул.Урицкого на участке от ул.Красноармейской до ул.Орловской;

- по ул.Орловской на участке от ул.Урицкого до ул.Казанской.

Добавим, что в соответствии с частичным перекрытием проезжих частей Кирова будут изменены маршруты движения общественного транспорта.

Маршрут Великорецкого крестного хода является одним из самых продолжительных в России. Протяженность маршрута из Кирова до села Великорецкое и обратно составляет более 150 км.