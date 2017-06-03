Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

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Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных и древних крестных ходов в России.

Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий.

Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой (с 1934 года — город Киров). Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону на место явления.

До 1777 года крестный ход совершался водным путем по Вятке и Великой на лодках и плотах, потом стал проходить по суше.

В 2000 году Святейший Патриарх Алексей II присвоил крестному ходу статус всероссийского.

Крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в подворье Трифонова мужского монастыря села Великорецкое.

Крестный ход начинается 3 июня от Успенского собора города Кирова, идет через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Конечный пункт - село Великорецкое, где совершаются молебны в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров.

3 июня 2018 года в Великорецком крестном ходе вышли порядка 26 тысяч паломников. Ожидается, что 6 июня в главных торжествах крестного хода примут участие более 60-ти тысяч человек.

Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь. На богослужения в селе Великорецком собираются более 50 тысяч человек.

В 2017 году Великорецкий крестный ход впервые в истории возглавил Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

по информации Вятской епархии.