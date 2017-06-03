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Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Сегодня, 12:51 | Просмотров: 234 | Версия для печати
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Великорецкий крестный ход — один из самых продолжительных и древних крестных ходов в России.
 
Обретение иконы святителя Николая Чудотворца произошло в 1383 году. Крестьянин Агалаков из деревни Крутицы обнаружил образ на берегу реки Великой, отсюда пошло его название — Великорецкий.
 
Около 1400 года образ был отправлен в город Хлынов, названный затем Вяткой (с 1934 года — город Киров). Хлыновцы дали обет ежегодно приносить икону на место явления.
 
До 1777 года крестный ход совершался водным путем по Вятке и Великой на лодках и плотах, потом стал проходить по суше.
 
В 2000 году Святейший Патриарх Алексей II присвоил крестному ходу статус всероссийского.
 
Крестный ход проходит ежегодно с 3 по 8 июня. Основные торжества совершаются 5 и 6 июня на реке Великой и в подворье Трифонова мужского монастыря села Великорецкое.
 
Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход. Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход. Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход. Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход. Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход. Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.
 
 
 
Крестный ход начинается 3 июня от Успенского собора города Кирова, идет через поселок Макарье, села Бобино, Загарье, Монастырское, Горохово. Конечный пункт - село Великорецкое, где совершаются молебны в храмах и на берегу реки Великой. Паломники возвращаются обратно через село Медяны и поселок Мурыгино и 8 июня прибывают в Киров.
 
3 июня 2018 года в Великорецком крестном ходе вышли порядка 26 тысяч паломников. Ожидается, что 6 июня в главных торжествах крестного хода примут участие более 60-ти тысяч человек. 
 
Тысячи паломников из разных городов и сел России проходят 180-километровый путь. На богослужения в селе Великорецком собираются более 50 тысяч человек.
 
В 2017 году Великорецкий крестный ход впервые в истории возглавил Предстоятель Русской православной церкви Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
 
по информации Вятской епархии.


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