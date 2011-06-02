ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

04 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 61.9290
EURO: 72.4384
Погода в городе Кирове:
вечером:  +11...+13°C
ночью:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В Кирове отметили международный день защиты детей

Сегодня, 10:24 | Просмотров: 162 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
1-е июня - международный день защиты детей. Эту дату отметили и в Кирове. Были организованы праздничные мероприятия и благотворительные акции.

Большой детский праздник стартовал в детской библиотеке имени Грина. Он был посвящен грядущему чемпионату мира и дню защиты детей. Для ребят подготовили веселые конкурсы.

В Кирове отметили международный день защиты детейИРИНА БЕРДНИКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА КОГБУК «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ А.С. ГРИНА»:

«По футбольному полю бегают 22 участника. У нас сегодня будет 40 участников. Как-нибудь мы это поправим, и они все будут участвовать».

В библиотеке имени Грина праздник продлился до самого вечера. Настольные игры, выставки и многое другое. А вот в Федерации профсоюзов в день защиты детей проводилась благотворительная акция в помощь Спасо-Талицкого детскому дому.

В Кирове отметили международный день защиты детейОЛЬГА ЛАЛЕТИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«88 литров чистящих средств. Кремов для рук, различного мыла, туалетной бумаги, зубной пасты 2250 штук. Масштаб не маленький. Думаю, деточкам хватит как минимум на полгода».

Федерация профсоюзов помогла не только сиротам, но и многодетным и малообеспеченным семьям. Им были предоставлены 16-ть путевок в детский лагерь.

В Кирове отметили международный день защиты детейРОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это как раз представители из районов. Так получается, что в основном загородный детский отдых организован для детей из города Кирова и близлежащих городов, а вот дети из районов, чаще всего они оказывались не охвачены загородным детским отдыхом в детских лагерях. Сегодня мы попытаемся эту тенденцию изменить».

Лина Прокашева из Оричевского района благодаря профсоюзам отдохнет в лагере уже в пятый раз.

В Кирове отметили международный день защиты детейЛИНА ПРОКАШЕВА:
«Когда я узнала, что поеду еще раз, я очень обрадовалась, что я опять буду в своем любимом лагере».

А вот Наталья Кротова своего ребенка отправляет в детский лагерь впервые.

В Кирове отметили международный день защиты детейНАТАЛЬЯ КРОТОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЛУГОБОЛОТНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Получаем путевку в лагерь "Березка". Вот для дочки. Первый раз она едет в лагерь. Волнуемся очень. Рады, конечно, что у нас появилась такая возможность».

Для федерации профсоюзов предоставление путевок многодетным и малообеспеченным семьям - не разовая благотворительная акция. Помогать организовывать летний отдых они планируют и в будущем.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".

16:24 04.06.2018


Юные кировчане вошли в число победителей всероссийского конкурса "Объектив Победы".

В Кировской области ожидаются грозы и шквалистый ветер.

15:14 04.06.2018


В Кировской области ожидаются грозы и шквалистый ветер.

Юные кировские футболисты стали призёрами всероссийских стартов.

14:35 04.06.2018


Юные кировские футболисты стали призёрами всероссийских стартов.

Воспитанник кировского хоккея с мячом признан самым ценным игроком прошедшего сезона.

14:30 04.06.2018


Воспитанник кировского хоккея с мячом признан самым ценным игроком прошедшего сезона.

В Кирове горячая вода отсутствует в 581 жилом доме.

14:28 04.06.2018


В Кирове горячая вода отсутствует в 581 жилом доме.

В Кирове из-за погодных условиях приостановили асфальтоукладочные работы.

14:18 04.06.2018


В Кирове из-за погодных условиях приостановили асфальтоукладочные работы.

В Кирове появился ещё один мастер спорта международного класса.

14:13 04.06.2018


В Кирове появился ещё один мастер спорта международного класса.

Все новости

Вести. Кировская область

В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта

17:50 04.06.2018


В Котельничском районе состоялись соревнования любителей конного спорта

День защиты детей в Омутнинске

17:49 04.06.2018


День защиты детей в Омутнинске

3 июня 26 тысяч паломников отправились в Великорецкий крестный ход

17:48 04.06.2018


3 июня 26 тысяч паломников отправились в Великорецкий крестный ход

В Кирове отметили 300-летие со дня основания полиции

15:03 04.06.2018


В Кирове отметили 300-летие со дня основания полиции

В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейский дядя Степа"

15:00 04.06.2018


В Кирове подвели итоги конкурса "Полицейский дядя Степа"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

День защиты детей

02.06.2011


День защиты детей

Детский отдых

15.04.2009


Детский отдых

День защиты детей

04.06.2012


День защиты детей

Правительство Кировской области подписало соглашение с "Федерацией профсоюзных организаций"

23.08.2017


Правительство Кировской области подписало соглашение с "Федерацией профсоюзных организаций"

Благотворительные акции профсоюзов

29.08.2017


Благотворительные акции профсоюзов

Отдых детей в оздоровительном лагере «Березка»

29.07.2008


Отдых детей в оздоровительном лагере «Березка»

Популярные новости

На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

31.05.2018


На вокзале в Кирове произошло жестокое убийство.

В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

28.05.2018


В Мурыгино обнаружили тело мужчины, пропавшего месяц назад.

В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

22.05.2018


В Кирове по факту падения мальчика с балкона организована доследственная проверка.

В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

23.05.2018


В Даровском районе нашли тело мужчины, пропавшего без вести три дня назад.

В Кировской области ожидаются заморозки.

31.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

В Кировской области ожидаются заморозки.

24.05.2018


В Кировской области ожидаются заморозки.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх