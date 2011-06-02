В Кирове отметили международный день защиты детей
Большой детский праздник стартовал в детской библиотеке имени Грина. Он был посвящен грядущему чемпионату мира и дню защиты детей. Для ребят подготовили веселые конкурсы.
ИРИНА БЕРДНИКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА КОГБУК «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ А.С. ГРИНА»:
В библиотеке имени Грина праздник продлился до самого вечера. Настольные игры, выставки и многое другое. А вот в Федерации профсоюзов в день защиты детей проводилась благотворительная акция в помощь Спасо-Талицкого детскому дому.
ОЛЬГА ЛАЛЕТИНА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«88 литров чистящих средств. Кремов для рук, различного мыла, туалетной бумаги, зубной пасты 2250 штук. Масштаб не маленький. Думаю, деточкам хватит как минимум на полгода».
Федерация профсоюзов помогла не только сиротам, но и многодетным и малообеспеченным семьям. Им были предоставлены 16-ть путевок в детский лагерь.
РОМАН БЕРЕСНЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это как раз представители из районов. Так получается, что в основном загородный детский отдых организован для детей из города Кирова и близлежащих городов, а вот дети из районов, чаще всего они оказывались не охвачены загородным детским отдыхом в детских лагерях. Сегодня мы попытаемся эту тенденцию изменить».
Лина Прокашева из Оричевского района благодаря профсоюзам отдохнет в лагере уже в пятый раз.
ЛИНА ПРОКАШЕВА:
«Когда я узнала, что поеду еще раз, я очень обрадовалась, что я опять буду в своем любимом лагере».
А вот Наталья Кротова своего ребенка отправляет в детский лагерь впервые.
НАТАЛЬЯ КРОТОВА, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ ЛУГОБОЛОТНОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ:
«Получаем путевку в лагерь "Березка". Вот для дочки. Первый раз она едет в лагерь. Волнуемся очень. Рады, конечно, что у нас появилась такая возможность».
Для федерации профсоюзов предоставление путевок многодетным и малообеспеченным семьям - не разовая благотворительная акция. Помогать организовывать летний отдых они планируют и в будущем.
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