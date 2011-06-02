В Кирове отметили международный день защиты детей

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1-е июня - международный день защиты детей. Эту дату отметили и в Кирове. Были организованы праздничные мероприятия и благотворительные акции.Большой детский праздник стартовал в детской библиотеке имени Грина. Он был посвящен грядущему чемпионату мира и дню защиты детей. Для ребят подготовили веселые конкурсы.

ИРИНА БЕРДНИКОВА, ЗАМ. ДИРЕКТОРА КОГБУК «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА ИМЕНИ А.С. ГРИНА»:



В библиотеке имени Грина праздник продлился до самого вечера. Настольные игры, выставки и многое другое. А вот в Федерации профсоюзов в день защиты детей проводилась благотворительная акция в помощь Спасо-Талицкого детскому дому.Федерация профсоюзов помогла не только сиротам, но и многодетным и малообеспеченным семьям. Им были предоставлены 16-ть путевок в детский лагерь.Лина Прокашева из Оричевского района благодаря профсоюзам отдохнет в лагере уже в пятый раз.А вот Наталья Кротова своего ребенка отправляет в детский лагерь впервые.Для федерации профсоюзов предоставление путевок многодетным и малообеспеченным семьям - не разовая благотворительная акция. Помогать организовывать летний отдых они планируют и в будущем.